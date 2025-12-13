錦綉花園5億水管維修風波未停　管理公司稱揀選承建商過程合規

大埔宏福苑五級火，令社會關注高價屋苑維修工程、圍標等情況。元朗錦綉花園多年來流失食水，管理公司提出索價近5億元天價水管維修工程方案，近日又宣布暫停工程，引起廣泛討論。



繼居民日前到廉政公署總部遞信要求徹查工程是否有利益輸送後，管理公司今日（13日）澄清，一直秉持保障居民正常生活及業主最大權益的原則，透過公開招標揀選工程承建商，工程費及其他相關費用合共約為 4.75 億，低於最初由三間獨立工程顧問公司所估算的範圍。



逾20名錦綉花園業主12月11日到廉政公署總部遞信，冀當局徹查工程是否涉及利益輸送、調查水管問題源頭後分區維修，停止失水。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

錦綉花園物業管理公司今日表示，自2021年接獲水務署須採取有效維修方案後，一直就工程與居民代表、專業顧問、區議員、立法會議員及相關政府部門等各持份者保持溝通，並透過公開招標揀選承建商，冀在保障居民正常生活及業主權益的前提下，選出最合適的方案及承建商，以確保工程質素及安全。

公司今年展開公開招標，邀請35間列入發展局《認可公共工程承建商名冊》的承建商參與投標，其中有8間合資格的工程公司參與競標，標書包括技術提案及價格提案兩部份，中標者為綜合評分最高者。根據此原則招標結果計算的工程費及其他相關費用合共約為4.75 億港元，低於最初由3間獨立工程顧問公司所估算的範圍。

公司又指，關於是次工程的集資及招標事宜，事先已就工程項目內容進行全屋苑問卷調查，並採納大多數民意取向，再持續透過管理通告、專訊、社交媒體及視頻等多種渠道，確保資訊透明，安排與業戶會面解釋工程相關內容，並讓全體業主查閱招標文件。

至於發展商擁有52%的業權，卻僅需支付3%的維修費，公司解釋相關安排按物業的總樓面面積（GFA）比例分攤，符合地政總署法律諮詢及田土轉易處就業權分散時，費用分攤的計算準則，是物業管理在計算費用分攤上的慣常做法。

錦綉花園住宅部份的總樓面面積總和合共約470萬平方呎，而商業部份的總樓面面積約15萬平方呎。平均每一個住宅物業的總樓面面積佔比約0.02%，平均每戶承擔的維修金額僅約9萬元；而錦綉花園的商業物業，其總樓面面積佔比約3%，因此預計承擔的維修金額約為1,600萬元。

錦綉花園招標文件中，列出工程顧問公司名稱、工作計劃、預計時間、各業主集資金額及時間，不過未列出邀請投標的承建商名稱，以及預計工程細項價目表。另外，有錦綉花園業主先前指出，問卷調查選項多數帶偏頗，無法讓業主表達不滿意或否決的意見。