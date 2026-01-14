乳癌｜THEi研發血流量篩查系統　潛在乳癌組織辨識準確率近9成

香港高等教育科技學院（THEi）與本地科技企業及中國內地學術團隊合作，研發出非入侵性乳房血流健康檢測技術，可透過評估女性乳房組織的血流量等異常情況，以識別乳房異常血流區域，幫助醫護人員更快地進行診斷，讓女性及早發現乳癌。研究團隊表示，正計劃建立女性乳房血液動力學數據庫，期望推廣至社區，讓更多女性及早發現乳房病變。



（THEi提供圖片）

篩查人員只需將探測儀置於女性乳房上，15分鐘內便可獲得成像回饋。（THEi提供圖片）

乳癌是香港女性常見癌症之一。傳統篩查例如2D乳房X光造影可以早期偵測疾病，但由於檢查費用昂貴和不佳的檢查體驗等因素，降低接受檢查動機。THEi與WSC Holding Limited及中北大學，利用非入侵性的漫射光學和關聯斷層掃描技術，收集乳房組織中的血流、血氧和氧代謝水平。篩查人員只需將探測儀置於女性乳房上，15分鐘內便可獲得成像回饋。

研究團隊又運用人工智能演算法，確認異常血流、血氧和氧代謝水平與潛在乳房異常組織之間的關係。他們發現成像區域的紅色愈深，即表示該位置的異常代謝反應愈高，潛在癌症的風險也隨之增加。

團隊早前分析逾1,000名受試者乳房的血流數據及進行臨床驗證，第一階段系統成功辨識潛在乳癌組織準確率為86.5%。研究團隊相信，隨着人工智能系統的優化，可進一步提高系統的準確率。

THEi高科院食品及健康科學學系主任陳舜宏博士表示，正計劃建立女性乳房血液動力學數據庫，期望推廣至社區，讓更多女性及早發現乳房病變。（THEi提供圖片）

THEi高科院食品及健康科學學系主任陳舜宏表示，這項研發在識別潛在乳癌組織檢測上有重大突破，計劃建立女性乳房血液動力學數據庫，以高效評估癌症風險並輔助醫療決策。他期望推廣至社區，讓更多女性及早發現乳房病變，擴大治療窗口，減低公共醫療體系的壓力。