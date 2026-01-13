63歲前無家者三戰渣馬由踢拖新丁至跑全馬　跑步喻人生：捱完就過

下周一(18日)是一年一度的渣打馬拉松，現年63歲的富哥將出戰渣馬全馬賽事。他曾經是無家者，處於人生低谷，因緣際遇接觸到基督教關懷無家者協會，獲邀請參加渣打馬拉松，從未跑過馬拉松的富哥，第一次跑10K賽時更「踢拖」落場，想不到達標完成了賽事。



之後他又跑過渣打馬拉松半馬賽，再一次順利完成；今年富哥再來自我挑戰，目標是在大會規定時間內完成全馬賽事。這次他積極備戰，穿上一雙跑鞋，整裝待發。不過，他笑指即使未能完成亦不怕，始終年紀較大，而且坐上大會巴士亦是另一種體驗，他說：「(跑步)好似人生咁，捱囉，捱完就過！」



63歲的富哥在基督教關懷無家者協會邀請下，參加渣打馬拉松2026。他曾穿着拖鞋跑渣馬10K賽事，今次更會挑戰全馬，近日積極備戰。（鄭子峰攝）

富哥未退休前在圖書館及博物館工作。疫情前租住套房，小小單位亦不算局促，屋內有廁所。後來，他覺得有電腦供其上網便夠，於是改為搬到簡陋的板間房，住在惡劣居所的富哥因此成了無家者。不過，因為這種緣份，讓他遇上基督教關懷無家者協會，在疫情期間，獲協會問候及送物資，慢慢融入協會。

三年前，協會成功申請渣打馬拉松的慈善跑名額，於是邀請富哥參加。富哥平日有行山習慣，但從未參加跑步比賽，「我本身覺得跑步好悶」。在協會邀請下，加上長年行山習慣，他覺得應該體能上可以應付得到，於是決定一試，參加10K賽事。本身是跑步界新2丁，富哥竟然穿着拖鞋出賽，令同行的協會職員感到驚訝，富哥指這樣跑會較舒服，最後亦成功完成賽事。

63歲的富哥曾穿着拖鞋跑渣馬10K賽事，今年挑戰全馬。（基督教關懷無家者協會提供）

第二年他再次被邀請。但這次他決定挑戰自己，參加半馬，「又再跑10K好似好悶」。今次協會擔心他受傷，不讓他再穿拖鞋比賽。富哥指，其實他穿拖鞋跑半馬亦沒問題，不過為免協會擔心，於是改穿跑鞋。

今年富哥將會參加全馬賽事，並為協會籌款，原因同樣是想挑戰自己，「半馬再跑都係追時間，咁不如跑全馬」，他指自己半馬成績只是慢「發哥」（藝人周潤發）約20分鐘。他期望能在比賽的規定時間內完成，但即使未能成功，亦無所謂，「我都已經63歲，坐大會巴士都係一段獨特嘅旅程。」

說得輕鬆，但富哥並沒有馬虎了事，他幾乎每天都會練跑，十分勤力，以往較常乘車到荃灣西海旁練跑，近來入住錦上路的過渡性房屋，附近有一些村路，都成了他的練跑場地。富哥喜愛獨來獨往，大多時間獨自跑來跑去，但有時亦會與協會職員一起練跑。

他指現時跑10K、半馬時的時間已不是難事，不過全馬則仍需練習，而且在開跑前10日便需開始休息，讓身體回到最佳狀態作賽。問到今次會否再穿拖鞋，他指今次買了跑鞋落場，一來不會腳痛，二是穿了跑鞋會快一點，富哥笑說「可能就係快幾分鐘就唔使上車」。

富哥興趣多多，以前喜愛行山、拍攝風景照，現時鍾情種植小盆栽。（鄭子峰攝）

問到跑步有何難處？富哥指跑步會隨心態情緒有變化，尤其起跑後最初數公里會比較辛苦，心情亦會比較低落，但跑順後心情又會好。遇有低潮時怎辦？「捱囉，捱完就過」富哥說，「好似人生咁」。

在生活的另一面，富哥也有着獨特的興趣愛好。以前，他喜歡行山，拍攝風景照，年輕時便在理工大學讀攝影課程。協會發現他的攝影技能後，曾為他舉辦攝影展覽，展出他拍攝的山脈、大自然風景照。如今富哥的興趣則轉向室內，熱衷於在家中種植小盆栽。

（左至右）基督教關懷無家者協會副總監羅瑞雲，富哥及助理外展主任林月鳳。（鄭子峰攝）

負責跟進富哥個案的基督教關懷無家者協會助理外展主任林月鳳指，慈善跑可以幫助到無家者改善心態，以富哥為例，參加馬拉松、練跑後，使他心態變得更正面，整個人亦輕鬆了不少。至於協會副總監羅瑞雲說，現時協會主要集中發掘無家者的技能，如富哥會幫助協會活動拍攝，及帶導賞，然後他們可利用其技能去幫助其他無家者。