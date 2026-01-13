十五運會｜馬會周日沙田馬場頒發獎金 李思穎何詩蓓張家朗等出席
撰文：韋景全
出版：更新：
馬會將於下周日（18日）在沙田馬場舉辦「十五運會香港獎牌運動員賽馬日」，並於當日賽事開始前進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，以表揚香港運動員於第十五屆全國運動會（十五運會）勇奪九金、兩銀及八銅，創歷屆最佳成績。
馬會表示，沙田馬場當日將於上午10時30分對公眾開放，讓市民參與「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，親睹一眾健兒的風采，頒發儀式11時20分舉行。當中應邀出席的獎牌健兒，包括自行車三金得主李思穎、摘下兩金兩銅的泳手何詩蓓、自行車金牌得主梁穎儀、擊劍金牌得主張家朗和蔡俊彥、擊劍銅牌得主佘繕妡及銅牌泳手麥世霆。
賽馬日當天設有重點賽事「十五運會香港獎牌運動員盃」。其餘賽事以香港特別行政區運動員在十五運會勝出的項目命名，包括：七人制橄欖球、鐵人三項、帆船、擊劍、游泳、自行車及網球。
