啟德體育園委任金民豪為行政總裁4.1履新　曾帶迪士尼賺第一桶金

啟德體育園有限公司今日（16日）宣布，經公司及其董事會嚴謹遴選程序通過，由即日起委任金民豪為候任行政總裁，並將於4月1日接替現任行政總裁莊澤基，出任行政總裁；莊澤基將轉任為高級顧問。



園方表示，為確保交接順利，過渡期間金民豪將與莊澤基緊密合作，直至正式履新。



啟德體育園。（啟德體育園圖片）

啟德體育園有限公司董事會形容，金民豪兼具國際視野與本地觸覺，將有助「帶領啟德體育園邁進新里程。」啟德體育園又稱，感激莊澤基過去近十年的領導和貢獻，特別是他為啟德體育園贏得21項國際殊榮。

金民豪是迪士尼首位華人行政總裁，於⁠2008年金融海嘯之際上任，任內帶領香港迪士尼實現開園後首次盈利。（資料圖片／迪士尼提供）

迪士尼首位華人CEO 曾帶領樂園轉虧為盈再轉虧為盈

金民豪是迪士尼首位華人行政總裁，於⁠2008年金融海嘯之際上任，任內帶領香港迪士尼實現開園後首次盈利。直至2015年樂園「轉盈為虧」，錄得1.48億元虧損，入場人數亦按年跌9%，在公布業績不足一個月後，樂園公布金民豪以個人理由請辭。

此外，金民豪曾出任旅發局駐京首席代表，其他公職包括旅遊策略諮詢委員會委員、發改委下中國遊藝機遊樂園協會對外交流委員會副主任，曾獲英國知名旅游景點專業人士新聞出版社Blooloop評為全球主題娛樂行業10大最具影響力人物，是唯一入選的中國人。