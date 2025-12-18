啟德體育園｜開幕至今門票收入全球第三 與門票銷量同冠絕亞洲
撰文：蕭通
出版：更新：
啟德體育園自3月1日開幕以來，已成為亞洲頂尖賽事及娛樂熱點。園區內可容納約5萬名觀眾的主場館，在開幕僅約9個月，已舉辦多項國際盛事，門票銷售數量在2025年度位居全球第三，總收入位居全球第五；兩大指標同在亞洲稱霸。
據美國音樂產業權威雜誌《Pollstar》報告，於今年曾舉辦國際七人欖球賽、世界頂級足球勁旅對決、2025 MAMA頒獎典禮，以及Coldplay、周杰倫和Seventeen等國際巨星演唱會的啟德體育園主場館，共售出125萬張門票，數量為全球第三；總收入超過1.91億美元，位居全球第五。
至於擁有1萬座位的啟德體藝館，專注中小型演出及體育賽事，總收入亦躋身亞洲第八。
展望2026年，啟德體育園將掀起新一浪盛事熱潮，包括明年1月Blackpink的3場演唱會，將為香港創造更多國際矚目時刻。
