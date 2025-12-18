啟德體育園｜開幕至今門票收入全球第三　與門票銷量同冠絕亞洲

撰文：蕭通
出版：更新：

啟德體育園自3月1日開幕以來，已成為亞洲頂尖賽事及娛樂熱點。園區內可容納約5萬名觀眾的主場館，在開幕僅約9個月，已舉辦多項國際盛事，門票銷售數量在2025年度位居全球第三，總收入位居全球第五；兩大指標同在亞洲稱霸。

台灣男子組合「五月天」5月9日在啟德體育園舉行首場演唱會，全場爆滿。（讀者提供相片）

據美國音樂產業權威雜誌《Pollstar》報告，於今年曾舉辦國際七人欖球賽、世界頂級足球勁旅對決、2025 MAMA頒獎典禮，以及Coldplay、周杰倫和Seventeen等國際巨星演唱會的啟德體育園主場館，共售出125萬張門票，數量為全球第三；總收入超過1.91億美元，位居全球第五。

至於擁有1萬座位的啟德體藝館，專注中小型演出及體育賽事，總收入亦躋身亞洲第八。

展望2026年，啟德體育園將掀起新一浪盛事熱潮，包括明年1月Blackpink的3場演唱會，將為香港創造更多國際矚目時刻。

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）
