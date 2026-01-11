英皇戲院馬鞍山新港城分店無法購周一起戲票　居民憂結業徵兆

【訂戲飛／尋秦記／英皇戲院／新港城／戲院結業／阿凡達3】港產電影《尋秦記》票房大賣，有馬鞍山居民今日（11日）發現區內唯一戲院、新港城中心的英皇戲院（Emperor Cinemas），沒有預售明日（12日）起的場次戲票，憂慮戲院是否結業徵兆，更傳出會由近年吸納多間結業戲院的影藝戲院接手。



《香港01》正向英皇戲院及影藝戲院查詢。戲院員工今日表示，未有明日場次的「排片」，即尚未出電影的放映時間、場次和影廳的安排。商場員工則稱不清楚戲院情況。



1月11日下午英皇戲院仍有市民前往查詢或購票。（洪芷菁攝）

新港城中心英皇戲院傳出結業，1月11日有居民到戲院查詢及購票。（洪芷菁攝）

戲院自助售票機僅顯示今日場次 員工稱不清楚其後售票安排

有馬鞍山居民發現，英皇戲院馬鞍山新港城中心分店今日櫃台及自助售票機，只售今日場次，未有預售明日及之後的場。官方網站亦只售今日即日戲票，其他日子則無法選擇馬鞍山新港城中心分店的場之。

記者下午到英皇戲院馬鞍山分店，仍有市民前往查詢或購票。對於戲院是否將結業，有售票員工表示不清楚，並解釋明日場次的票未能購買是由於尚未出「排片」，即未有放映時間、場次和影廳的安排。新港城中心禮賓部職員亦表示，不清楚是否結業。

居民欲購《尋秦記》明日戲票不果 稱若結業會感可惜

居住附近的居民梁小姐稱，原本打算購買明日《尋秦記》的場次的戲票，「所有戲都冇。」她突然發現無法購票，也猜測是否會結業。她表示平日經常到這間戲院看電影，平均每月觀看一至兩次，未遇過無法購買翌日或之後場次的戲票。對於可能結業，她稱感到有些可惜。

英皇戲院馬鞍山新港城中心分店1月11日只售當日戲票，沒有預售12日及其後的戲票，惹起結業揣測。（英皇戲院網站）

有居民不憂慮結業：會有第三、第四個老闆接手

在馬鞍山住了30多年的居民洪太表示不擔心結業，「不過有戲睇好過冇戲睇。」她稱這間戲院前身為馬鞍山戲院，後轉為英皇戲院，「宜家已經係第二個老闆，我相信會有第三個老闆，第四個老闆。」如無人接手，則光顧其他區的戲院。

她表示平均兩個月一次，最近一年只進過三次戲院，今日前來戲院詢問電影《阿凡達》是否有30元長者優惠價，但最便宜需要80至100元，認為太昂貴，故放棄購票。她認為現時票價及場地租金昂貴，影響戲院繼續發展。

官網周日僅售5套戲 其他日子無法選擇

英皇戲院馬鞍山新港城中心分店顯示只有今日的場次電影可以供選擇購票，電影包括《尋秦記》、《阿凡達3》(3D) 、 《阿凡達3》(2D)、《優獸大都會2》 (粵語版)及《內幕》。至於其他往後日子則已無法選擇。

有當區居民表示，原本到戲院購買明日（12日）門票，但職員告知未能購買，指「未出時間表」，故詢問是否要結業，職員回覆稱「唔確定」。記者以顧客身分打算致電查詢，惟電話錄音表示星期日末並非電話熱線服務時間，即使打算轉駁至門市查詢購票，錄音更顯示留言信箱已滿。

該居民表示，從商場方面人員得悉，該戲院即將易手，由影藝戲院接手經營。

據英皇戲院網站，除了澳門外，目前本港仍有共9間影院分店。（英皇戲院網站）

前身馬鞍山戲院 英皇戲院2019年接手

馬鞍山新港城中心的英皇戲院原為1995年開業的馬鞍山戲院，為非院線獨立戲院，2019年4月底結業，原址由英皇接手後裝修，在同年7月開業。新戲院有4間影廳，共可容納 430 位觀眾，其中3號影廳更支援嶄新的Dolby Atmos 環繞聲。

據英皇戲院網站，除了澳門分店外，目前在本港的電影戲院仍有銅鑼灣、中環、黃竹坑、尖沙咀、將軍澳、大圍、屯門、荃灣以及馬鞍山共9間影院分店。

傳影藝戲院院線接手 近年擴展成第四大院線

戲院結業潮由2020年2月開始出現，其中百老匯數碼港戲院結業，成為「第一滴血」，大約相隔半年後，再有筲箕灣L Cinema及九展星影匯先後結業。UA院線旗下7間戲院，於2021年2月一次過全線退場，之後每年都有戲院宣布離場。

當中20間已由其他院線接手目前正在營運、或已宣布獲其他院線接手，即將重開，包括新光黃埔、影藝戲院（荷里活廣場）及同屬影藝院線的Megabox戲院。其中中資背景的影藝逆市急起直追，近年似有不斷擴展的趨勢，目前躍登成為第四大持有戲院的院線；最新更有上海星軼院線攻港，接手嘉禾其中三間戲院。