馬年｜馬會15項活動一覽　彭福公園騎小馬、尋寶遊戲贏百萬元獎賞

馬年將至，香港賽馬會今日（16日）公布推出15項馬年活動，除了即將在大年初二（2月18日）舉行的馬年煙花匯演外，3月起將舉行「馬上尋寶」有獎遊戲，參加者有機會贏取百萬元獎賞，包括名貴足金擺件等，其後馬會全新設施「小馬大本營」於6月在沙田彭福公園開幕，為學校團體及公眾帶來馬術教育和體驗活動，包括策騎小馬及參觀馬房等，另外馬會興建的廣州從化馬場今年十月起也開展2026/27馬季。所有馬年馬會活動一文看清。



2026年1月30日至2月1日舉行「浪琴香港國際馬術盛典」。（馬會圖片）

1. 浪琴香港國際馬術盛典2026

今年1月30日至2月1日，「浪琴香港國際馬術盛典」一連三日在亞洲國際博覽館舉行，亮點包括五星級國際場地障礙賽、首屆香港賽馬會亞洲青年挑戰賽、馬會音樂騎術表演等，場內設有馬會互動攤位，觀眾可盡情享受親子活動、體驗模擬馬匹。

大年初一（2026年2月17日）馬會將參與尖沙咀舉行的「新春國際匯演之夜」花車巡遊。（馬會圖片）

2. 新春國際匯演之夜2026花車巡遊

大年初一（2月17日），馬會將參與尖沙咀舉行的「新春國際匯演之夜」花車巡遊。馬會馬術隊成員、亞洲錦標賽獎牌得主林立信及騎師黃寶妮，將現身馬會花車向觀眾送上新春祝福。該花車隨後在大初三移師至沙田馬場展出。

大年初二（2026年2月18日），「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演舉行。（馬會圖片）

3. 「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演

大年初二（2月18日），由馬會獨家贊助的「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演舉行，歷時23分鐘，照亮維港上空，為馬年揭開序幕。馬會將發放31,888枚煙花，合共4,200公斤火藥，整體預算逾1,900萬元。

大年初三（2026年2月19日），沙田馬場舉行農曆新年賽馬日。（馬會圖片）

4. 大年初三馬年賽馬日

大年初三（2月19日），沙田馬場將舉行一年一度的農曆新年賽馬日，除了現場賽馬觀賞體驗外，賀年節目也非常豐富，包括吉祥禮遇、醒獅獻瑞、財神送福，以及人氣表演嘉賓呈獻節慶匯演，還有多個新春打卡位及祈福點。

大年初三（2026年2月19日），融馬情國際藝術巡展開始展出。（馬會圖片）

5. 融馬情國際藝術巡展

由同日（2月19日）起，國際跨界藝術家馬興文創作的一系列馬匹雕塑，將於全年巡迴展出。兩匹高4米的藝術雕塑率先放置在沙田馬場露天廣場，其後巡迴展覽再加入另外18座社區馬匹雕塑，學生將獲邀為這些雕塑彩繪，在夜間的光影投射下展現神韻。

2026年3月起，馬會舉行「馬上尋寶」有獎遊戲，參加者有機會贏百萬元獎賞。（馬會圖片）

6. 「馬上尋寶」有獎遊戲贏百萬元獎賞

今年3月起，馬會以「馬上尋寶」概念為主題，結合馬場實景、境外體驗店、指定馬年精彩活動及指定線上活動，透過遊戲讓市民加深認識馬會及賽馬文化，更有機會贏取總值超過100萬元獎賞，包括名貴足金擺件。參與人士須年滿18歲。

2026年3月22日，沙田馬場舉行「賽馬香港打吡大賽」。（馬會圖片）

7. 賽馬香港打吡大賽2026

今年3月22日，「賽馬香港打吡大賽」在沙田馬場舉行，雲集本地4歲精英賽駒，為摘下打呲桂冠奮力拼搏，也是不少馬主及騎師夢寐以求的殊榮。現場還有表演、豐富獎賞禮遇及特色美食。

2026年3月起，香港故宮文化博物館先後舉辦與馬相關的展覽。（馬會圖片）

8. 天馬凌雲——故宮博物院藏繪畫作品

今年3月至明年3月，香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦「天馬凌雲——故宮博物院藏繪畫作品」，展示60多位元代至近現代名家共計近100件馬主題繪畫精品，以故宮博物院藏品為主，並精選來自香港的博物館收藏。

9. 神駿——故宮書畫藝術的馬世界（暫名）

今年4月至6月（待定），展覽「神駿——故宮書畫藝術的馬世界」展出故宮博物院院藏書畫作品約50件，其中國家一級文件佔約20件，精選歷代畫馬名家如李公麟、趙孟頫、任仁發、郎世寧、徐悲鴻等重要作品。

2026年4月26日，沙田馬場舉行三項一級賽包括「富衛保險女皇盃」、「富衛保險冠軍一哩賽」及「主席短途獎」。（馬會圖片）

10. 富衛保險冠軍賽馬日2026

今年4月26日，沙田馬場將舉行國際馬壇春季焦點盛事，三項一級賽包括「富衛保險女皇盃」、「富衛保險冠軍一哩賽」及「主席短途獎」。場內有各式獎賞禮遇及娛樂節目，讓觀眾一同見證世界級強者之戰。

2026年6月（待定），馬會全新設施「小馬大本營」於沙田彭福公園開幕。（馬會圖片）

11. 「小馬大本營」年中沙田彭福公園開幕

今年6月（待定），馬會全新設施「小馬大本營」於沙田彭福公園開幕，為學校團體及公眾帶來馬術教育和體驗活動，活動包括策騎小馬、參觀馬房、活動學習區、迷你小馬拍照。

2026年9月，《CAVALLUNA》馬術表演首次赴亞洲演出。（馬會圖片）

12. 《CAVALLUNA》馬術表演9月亞洲首演

今年9月，風靡歐洲的《CAVALLUNA》馬術表演首次赴亞洲演出，適合一家大小欣賞，表演融合戲劇敘事、自由盛裝舞步、馬背特技、舞蹈及高空表演、火焰特技與LED藝術，匯聚超過50匹經專業訓練的駿馬及歐洲頂尖騎手演出。

2026年10月起，廣州從化馬場開展2026/27馬季。（馬會圖片）

13. 廣州從化馬場2026/27馬季起舉辦常規賽事

今年10月起，馬會興建的廣州從化馬場開展2026/27馬季，舉辦常規的國際標準速度賽馬賽事，並推出一系列與馬匹相關的活動，打造集世界級賽馬、馬術運動和娛樂體驗一身的平台，但不設投注。

該馬場將設立體驗中心，配備先進的視聽設備，以及來自北京故宮博物館的馬匹文物珍品，透過結合賽馬及馬術運動元素，提供零售、餐飲及線上互動體驗，以吸引更多旅客。

2026年12月，年度賽馬盛事「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際騎師錦標賽」舉行。（馬會圖片）

14. 浪琴香港國際賽事／國際騎師錦標賽2026

今年12月，年度賽馬盛事「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際騎師錦標賽」雲集國際頂尖騎師和賽駒。前者將有4項一級賽同日上演，後者共有4場比拼，騎師累計最高積分則可奪得冠軍頭銜。同場有星級匯演、現場音樂及限定美食。

2026年起，全球首部生肖馬的影片「馬到功成」放映。（馬會圖片）

15. 馬會影片「馬到功成」放映

此外，全球首部生肖馬的影片「馬到功成」獲馬會獨家贊助，由BBC英國廣播公司及內地團隊拍攝，聚焦蒙古馬、阿拉伯馬、美洲野馬、卡拉巴赫馬、荷蘭溫血馬、美國迷你馬及普氏野馬，以及牠們的生肖品質。全球首映禮近日在上海圓滿舉行，即將在港放映，未來三年也將送往內地偏遠地區放映。