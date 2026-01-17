錦綉花園5億維修｜業主疑水管早年已不達標　促水務署月底前交代

元朗錦綉花園多年來流失食水，管理公司提出索價近5億元的天價水管維修工程方案引起爭議，管理公司上月宣布終止集資計劃，水務署早前亦表示已成立專家小組，就失水源頭等問題提出第三方意見。



不過，一班業主對屋苑的供水及漏水問題，認為當局未能釐清疑慮，今午（17日）召開聯合會議商討解決方案，並要求政府於本月底前再次回應。今次會議有約20名業主出席，但獲邀的水務署、民政署、屋苑發展商及管理公司，還有立法會、區議會議員都沒有到場。



錦綉花園小業主權益聯會及近19名業主今日（17日）下午舉行聯合會議。（許湖洪攝）

錦綉花園小業主權益聯會及近19名業主今日下午舉行聯合會議，有業主在會上就失水問題提出多項質疑，包括屋苑失水根本原因，當年容許發展商自行建食水管理由，以及當年監管驗收的責任誰屬等。

有由入伙至今的業主代表詹女士指出，屋苑在 2001 至 2005 年期間曾進行大規模更換水喉工程，惟當時使用的膠喉竟採用「絞牙接駁」，而非政府標準的「熱熔」方式。

詹女士質疑「當時更換的水喉根本唔合乎政府標準，係咪咁先導致今日漏水嚴重？」她指管理公司資訊欠透明，小業主如同在毫不知情下承擔歷史遺留問題。她亦無奈感嘆，「點解嘈到咁都可以冇人理？」

有由入伙至今的業主代表詹女士（持咪者）會上情緒激動，多次拍枱抗議。（許湖洪攝）

管線圖現不明水管 業主質疑「被偷水」

權益聯會同時展示業主疑問，披露在水務署的供水管線路圖中，發現有喉管由屋苑伸出閘外，並接駁了其他小喉管。雖然物管公司曾解釋該處為建築初期的臨時供水喉，且已被攔腰截斷，在今次會議擔任第三方角色的中科監察潘焯鴻分析指，業主根據圖則，確實在部份位置發現漏水問題。

聯會指出，屋苑夜間最低流量長期高企，懷疑除了老化漏水外，更可能存在被外界「偷水」的風險，促請水務署展開深入調查。

中科監察潘焯鴻（紅衣者）在場分析指，業主根據圖則確實在部分位置發現漏水問題。（許湖洪攝）

雖然物管公司曾解釋該處為建築初期的臨時供水喉，且已被攔腰截斷。（許湖洪攝）

地契條款成「免死金牌」？

另外，業主最希望是釐清地契條款及責任誰屬。水務署早前表示根據地契，屋苑內大部份供水喉管由土地承批人鋪設，沒移交給政府。換言之，現時錦綉花園其公用供水系統由用戶或註冊代理人負責管理。

針對水務署說法，業主盧小姐認為是「前朝遺留的制度問題」，但對當時的決策有何依據、曾否作出監督和驗收等問題作出疑問，潘焯鴻亦表示政府有責任釐清及糾正有否監管缺失問題。

權益聯會業主質疑在水務署的供水管線路圖中，發現有喉管由屋苑伸出閘外，並接駁了其他小喉管。（許湖洪攝）

官方、物管等全體缺席 業主限期 1.31回覆

這次會議原定邀請水務署、元朗民政事務處、發展商俊業集團及物管公司代表出席，惟最後都沒有代表到場。

權益聯會引述水務署昨晚（16日）回覆稱，已於去年11月14日解說相關議題，亦在本月11日發出貼文說明有關失水責任以及地契條款，並委托提供意見。元朗民政處則稱樂意協調，但未擬列席。至於物管公司則指如水務署及元朗民政處決定出席會議，亦會派員出席；但認為傳媒的出席或會引致出席人士未能暢所欲言，不利雙方溝通。

會議原定邀請水務署、元朗民政事務處、發展商俊業集團及物管公司代表出席，惟最後均拒絕派員。（許湖洪攝）

權益聯會重申業主願意夾錢維修，但前提是必須是合理的價錢和公開透明的方案，絕不接受由物管公司單方面主導的工程。

權益聯會同時要求水務署擔任主導角色，並期望當局在 1 月 31 日前可以正面回覆，否則不排除採取進一步行動。