北角50年老店「元安文具」結業　負責人︰敵得過疫情　敵不過淘寶

踏入2026年，本港結業潮持續，位於北角模範邨的50年老字號「元安文具」周五（16日）最後營業。元安開業初期經營賀卡零售及批發生意，至上世紀90年代開始兼營文具店。惟好景不常，新冠疫情爆發後生意受到衝擊，第二代傳人余先生稱以為疫情結束後有所好轉，怎料淘寶成為壓倒駱駝的最後一根稻草，每月虧損約五位數，最終他決定在馬年前光榮結業。「我呢輪口頭禪成日都話，敵得過疫情，但敵唔過淘寶。」



位於北角模範邨的「元安文具」2026年1月17日最後營業。（余先生提供圖片）

元安早於1974年創立，初時經營賀卡零售及批發生意，直至上世紀90年代開始兼營文具店。（余先生提供圖片）

50年老字號「余安文具」周五最後營業 初時經營賀卡批發

本港結業潮持續，近月多間老字號相繼宣布結業，其中位於北角模範邨「元安文具」周五（16日）最後營業，推全場半價優惠。第二代傳人余先生向《香港01》表示，元安早於1974年由父親創立，初時經營賀卡零售及批發生意，在北角七姊妹道設有廠房，為客戶訂製賀卡，直至上世紀90年代開始兼營文具店。

上世紀末香港風景主題聖誕卡最暢銷 企業訂製過萬張

余先生憶述指，上世紀80年代至90年代初期，香港風景主題聖誕卡最為暢銷，由於當時經濟發展蓬勃，不少企業出手闊綽，願意訂製數千張至過萬張賀卡，即要求在賀卡印上公司名稱再寄送予其客戶。

嗰時一兩百張我哋都覺得好濕碎好少，有啲客甚至買一萬張。但𠵱家如果有客入嚟買聖誕卡，買一打已經係大客喇。 元安文具第二代傳人余先生

千禧年期間賀卡式微轉印利是封 惟營業額無增長

隨着香港經濟黃金期遠去，賀卡批發隨之式微。余父有見及此，在千禧年期間決定轉型至利是封批發，但營業額仍然沒有增長，最終在2012年退休，並全面撤出賀卡及利是封市場，從此元安只餘下文具零售的業務。

每月虧損約五位數︰敵得過疫情、但敵唔過淘寶

然而，文具業務也好景不常，2020年新冠疫情爆發，「元安文具」的生意也受到影響，余先生本以為疫情結束後便有好轉，沒想到市民北上消費，或轉投內地電商淘寶購買文具，導致近年每月虧損約五位數，因此他考慮到行業沒有前景，決定在踏入馬年前光榮結業。

我呢輪口頭禪成日都話，敵得過疫情，但敵唔過淘寶。就算好多行家都係㗎，疫情嗰陣覺得有得守，過完疫情會有曙光，點知原來過完疫情仲差過以前。 元安文具第二代傳人余先生

余先生表示年約六旬再無力轉型，倒不如找藉口退休。（余先生提供圖片）

預告不少行家正計劃租約期滿後結業

惟同樣售賣文具的執笠倉或文具佬，為何在過去10年能夠掘起？余先生解釋，該批文具店貨品類型豐富，能夠吸引其他客源，惟他已年約六旬再無力轉型，倒不如找藉口退休。而據他了解，不少行家正計劃待租約期滿後結業，部份更是老字號。

我都超過60歲，仲邊度識轉型啫？或者我唞下過埋農曆年再諗下囉，但未必再做文具。如果我喺呢度都做唔住，第二度更加做唔到，因為呢度屬於房委會，都唔算好貴租。 元安文具第二代傳人余先生

元安文具2026年1月17日正式結束長達50年的歷史。（余先生提供圖片）

結業前向街坊贈元安「限量版賀卡」見證時代終結

最後，余先生感謝街坊及熟客昨日專程到店聚舊，並免費贈送昔日元安製作的賀卡作為記念，至今日（17日）正式結束長達50年的歷史。對此他笑說沒有辦法，只能夠這樣見證時代的終結。