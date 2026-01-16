結業｜尖沙咀Fortnum & Mason宣布全店產品清空　今日起提早告別

位於尖沙咀K11 Musea的英國王室御用食品品牌Fortnum & Mason，早前宣布於本月25日結業，並推出清貨優惠，店外連日來大排長龍，更被掃貨粉絲買到「清倉」，一度要停業補貨。店方今日宣布，在空前的需求下，店內剩餘產品已經清空，因此提早於今日起停止營業。店方感謝客人的支持，又指餐廳方面仍會營業至本月25日，但只接待有提早預約的顧客。



1月14日下午3時，約有50人在位於尖沙咀Fortnum & Mason門外排隊。（董素琛攝）

開業7年、位於尖沙咀K11 Musea的英國王室御用食品品牌Fortnum & Mason宣布將於本月25日結業，連日都持續有數以百計粉絲在排隊等候入店掃貨，人流逼爆。

Fortnum & Mason今日晚上在社交平台表示，由於反應空前，店內所有貨品現已全數售罄，故K11 Musea分店提早於今天（16日）起正式永久結業，呼籲顧客可以到其他分店選購產品。

店方又表示，衷心感謝顧客連日來的支持，餐廳方面將繼續營業至本月25日，惟不接受即場入座，僅招待已預約之顧客。

1月14日，尖沙咀Fortnum & Mason店內，大量貨架已清空。（董素琛攝）