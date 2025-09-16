男拔合唱團國際大賽獲獎 學生重時間管理 興趣廣泛視排練為休息
由拔萃男書院（男拔）及拔萃女書院（女拔）舊生組成的拔萃歌詠團，今年贏出世界合唱冠軍賽（WCC），成為冠軍中的冠軍。與此同時，男拔校隊「拔萃男書院合唱團」（下簡稱男拔合唱團）在男拔音樂總監兼合唱團指揮孫子承老師帶領下，出戰7月的台北國際合唱大賽亦收獲豐碩，奪得青年組分組賽冠軍、男聲組分組賽冠軍，以及大獎賽季軍，孫總監亦同時榮獲「傑出指揮獎」。
男拔合唱團團長，中六學生李泓希表示，對賽果感興奮，但更珍惜同學們為共同目標齊心奮鬥的過程。被問及如何平衡興趣、練習與學業，另一團長，同為中六學生的梁椲昊笑言無難度，「管理時間是非常重要課堂， 亦係拔萃仔在呢間學校6年內必須學、且一定能學到嘅嘢」。
拔萃仔出名「周身刀、張張利」，實例比比皆是，以男拔校長兼舊生鄭基恩為例，他除了音樂及指揮專業，本身亦是業餘網球好手；而身兼男拔音樂總監、男拔合唱團指揮及男拔和女拔高級混聲合唱團指揮孫子承，在足球場上亦表現超卓。
男拔合唱團團長學生李泓希，同時擔任校內管弦樂團大提琴首席。為了備戰今次合唱團比賽，他的作息時間編排得更為緊密，每星期有4天的午飯及放學時間，均用於作不同的排練、開會及溫習。但李同學並沒有感到任何壓力。
全程投入喜歡事物 就連排練都是一種休息
「這個是關於個人管理，當你對每樣嘢都有目標，你就唔會覺得自己很忙.....而且若參加這麼多團，付咁多時間，如果你唔鐘意件事，你就會覺得好疲倦，覺得好辛苦，但當你連排練都覺好舒服或者放鬆，反而是一種休息。」李同學更自言「我成績唔錯」，排練並沒有影響學業。
「當你對每樣嘢都有目標時，你就不會覺得自己很忙。」
另一位男拔合唱團團長，學生梁椲昊補充，拔萃設有不同團隊，學校向來鼓勵同學發揮所長，因此「「管理時間係非常重要課堂， 係拔萃仔喺呢間學校，6年內非常要學，同一定學到嘅嘢」。
「管理時間， 係拔萃仔喺呢間學校，6年內非常要學，同一定學到嘅嘢。」
儘管兩位同學熱愛歌唱，卻未計劃日後修讀音樂專業。對此，孫子承老師不認為可惜，反而表示學生日後可加入拔萃歌詠團，「音樂未必是一個職業上的道路，但希望成為生命的修養，不一定需要向一個學科的角度去追求，（學校）畀到我哋足夠的機會，作為興趣我們可以充分去做這件事，不局限在香港，還可走到國外」。
學生在不同領域皆能有不同得著
在香港社會堅持藝術教育並非易事，不少家長更會質疑，「學音樂對入名校有幫助嗎？」
鄭校長表示理解家長的壓力，他坦言﹕「其實香港有好多好好的學校，所以唔一定要入到邊一間學校佢先至會成功；而且做唔同事情有唔同得著，不論做體育、運動、音樂、或者做機械人，每個領域都能吸收不同東西，當中亦都有共通之處。」
他認為，香港有多支高水準合唱團，涵蓋自學校、業餘或半職業界別，大家都投入十足，認為這份對合唱的熱情值得香港繼續保留及發揚光大。
「香港有好多好好的學校，所以唔一定要入到邊一間學校，佢（學生）先至會成功。」