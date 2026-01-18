馬拉松2026｜深圳跑手首參加「挑戰自己」　有跑手指天氣較以往熱

【馬拉松／渣打馬拉松／周潤發／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，最多人跑10公里賽事，有3.1萬名，當中包括影星「發哥」周潤發。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步。



其中全馬及半馬賽事在尖沙咀彌敦道近柏麗大道起步。凌晨4時半，已有大批跑手在彌敦道熱身跑步，有來自深圳的跑手首次來港參加半馬挑戰組賽事，希望挑戰自已；另有第二年參加的本地跑手認為，今日天氣較以往熱，但不擔心影響狀態，「做到就PB（打破個人紀錄），做唔到都輕鬆嘅。」



渣打馬拉松2026在1月18日舉行，半馬拉松挑戰組凌晨5時半開跑，跑手在尖沙咀彌敦道起步點一湧而上。（梁鵬威攝）

半馬拉松挑戰組5時30分開跑，由警務處處長周一鳴和一眾嘉賓鳴槍開始；行政長官李家超會為6時起跑的全馬挑戰組鳴槍。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，參加全馬及半馬賽事的跑手，一早到尖沙咀彌敦道起步點熱身。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，參加全馬及半馬賽事的跑手到尖沙咀熱身，一班來自韓國的參加者穿上民族特色服飾，開心到跳起。（梁鵬威攝）

深圳17歲半馬跑手：目標1小時25分鐘完成

來自深圳的17歲跑手李先生參加半馬挑戰組，他表示第一次參加香港馬拉松，聽聞香港的賽道比較崎嶇和困難，希望挑戰自己。他曾在內地其他地區參與馬拉松，今次第四次參加半馬賽事，目標1小時25分鐘完成。

為了今場賽事，他每星期練習5至6次，又說得悉賽事約10公里路段的隧道斜坡位置最困難，「很怕跑不了」，他曾為此練習跑山。他同時為其他選手打氣：「大家加油，跑出好成績。」

女跑手：做到就打破個人紀錄，做唔到都輕鬆嘅

參加半馬挑戰賽的曾小姐表示，今次是第三年參加賽事，「次次跑親都好開心」，希望在兩小時內完成賽事。她説平均一星期在海旁練跑兩至三次，又說最擔心是西隧出口的路段，「唔好諗咁多，just go for it。」

同樣參加半馬挑戰賽的陳小姐是第二次參加，她賽前透露略感緊張，「做到就PB（打破個人紀錄），做唔到都輕鬆嘅」，又稱沒有設定目標時間。她說喜歡跑步2至3年，為了今次馬拉松她特地聘請教練指導。她認為今日天氣較以往熱，「涼少少會好啲，跑得舒適啲」，不擔心影響狀態。對於主辦方積極考慮下屆分開兩日辦賽，她表示贊成，可以讓更多跑手參加賽事。

▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼



渣打馬拉松2026

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

各賽事名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人



香港田徑總會表示，今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。

去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。