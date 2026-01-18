渣打馬拉松2026路線封路｜一文看清懶人包　港鐵交通、封路安排等

【馬拉松／馬拉松封路／渣打馬拉松2026路線／渣馬封路／交通安排／天文台／天氣預測】渣打馬拉松2026周日（18日）清晨起舉行，今年有約7.4萬個參賽名額，與往年相若，港鐵凌晨提早開始運作，最早的頭班車為屯馬綫及東鐵綫，將於凌晨3時25分開出，而九巴及城巴特別安排31條特別巴士路線，接載跑手到達起跑地點。天文台預測早上市區最低氣溫約18度，新界再低幾度，大致天晴及乾燥，跑手記得保溫及保濕。



另外比賽舉行期間，警方在港島、西九龍及新界南安排封路措施，近300條日間／通宵巴士及小巴等需要改道，詳情一文看清。



▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼



+ 1

「渣打香港馬拉松2026」2026年1月18日舉行。（資料圖片／夏家朗攝)

渣打馬拉松2026｜料7.4萬人參賽 海外跑手佔約25%

渣打馬拉松2026有約7.4萬個參賽名額，與往年相若，當中有約25%參賽選手為海外跑手，來自約110個國家及地區，當中近40個為精英跑手，包括達金標或精英標跑手。

渣打馬拉松2026｜早上市區最低氣溫約18度 風勢間中清勁

截至周六（17日）晚上約11時半，天文台預測周日大致天晴及乾燥，市區氣溫介乎18至23度，相對濕度50%至75%，早上市區最低氣溫約18度，新界再低幾度，吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁，高地達強風程度。

「渣打香港馬拉松2026」2026年1月18日舉行。（資料圖片／周令知攝）

渣打馬拉松2026｜全馬及半馬選手寄存行李安排一覽

早前大會在記者會公布，起跑地點附近設有行李寄存攤位，需要寄存行李的全馬及半馬跑手需於比賽開始前70分鐘到達行李檢查站，10公里賽跑手需於比賽開始前90分鐘到達。

渣打馬拉松2026｜西九龍封路安排一覽

周日（18日）凌晨0時45分起，西九龍區內會分七個階段封路，分別是西九龍公路、西隧南行、中九龍繞道部分支路等主要行車幹道，以及油尖旺區內街道，包括彌敦道、亞皆老街等，直至下午才陸續解封。

▼2025年2月9日 渣打香港馬拉松2025▼



+ 23

渣打馬拉松2026｜新界南封路安排一覽

周六（17日）晚上11時30分起，屯門公路往九龍方向支路、青朗公路往九龍方向出口、青衣西北交匯處、葵涌路多條支路等，會逐步封閉。

由於活動主要利用往九龍方向的行車線舉行，所有快速公路經西九龍進入新界南往機場及新界方向的行車線，期間沒有封閉。

渣打馬拉松2026｜港島封路安排一覽

凌晨12時45分起，西隧往港島方向封閉；



凌晨1時15分起，中環灣仔繞道、中環、灣仔北一帶街道、東區走廊等逐步封閉，東隧亦有改道安排，駕駛人士往九龍方向需使用西灣河入口經東區走廊進入東隧；



凌晨3時起，軒尼詩道、駱克道、糖街、興發街等內街封閉。



上述路段將於早上九時起至下午逐步解封。



渣打馬拉松將於1月18日舉行，大會舉行記者會講解當日封路等安排。（鄭子峰攝）

渣打馬拉松2026｜近300條日間／通宵巴士及小巴等改道

周六（17日）晚上11時30分起，近300條日間巴士、通宵巴士、小巴等需要改道，受影響路線包括︰

港島區——行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線



九龍區——行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線



新界區——行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線



▼渣馬2026｜九巴11條特別線直達維園▼



+ 6

▼渣馬2026｜九巴11條特別線直達尖東▼



+ 6

渣打馬拉松2026｜港鐵凌晨提早運作 巴士公司設31條特別路線

港鐵將在凌晨提早運作，最早的頭班車為屯馬綫及東鐵綫，將於凌晨3時25分開出。九巴及城巴特別安排31條特別巴士路線，接載跑手到達起跑地點。

由於港九新界多條主要幹道將實施封路及特別交通安排，預計較平常周日擠塞，市民應時刻留意警方及運輸署公布的最新消息，以計劃行程。