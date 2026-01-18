渣打馬拉松｜3萬人跑10公里賽　消防員跑手：今年較暖有利發揮

【馬拉松／渣打馬拉松／周潤發／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，最多人跑10公里賽事，有3.1萬名，當中包括影星「發哥」周潤發。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步。有消防員跑手表示，今年因較暖而不用帶保暖氈及雨衣，有利發揮；而能夠與很多經常一起跑步的跑友一起比賽，他也感到很高興。



渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑,，槍聲一響，一眾跑走即向前衝。（廖雁雄攝）

天文台1月18日凌晨4時50分更新九天天氣預報，料清晨氣溫18度左右。(天文台圖片）

天文台1月18日清晨5時50分，尖沙咀天文台總部、即全馬及半馬起跑點，氣溫19.4度。(天文台圖片）

清晨尖沙咀天文台總部氣溫19.4度

今日清晨5時50分，尖沙咀天文台總部、即全馬及半馬起跑點，錄得氣溫19.4度。天文台在5時45分指出，乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，今日大致天晴及乾燥，市區日間最高氣溫約23度。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁（5級），高地達強風程度（6級)。10公里賽起步點在東區走廊，較為開曠，料會較為當風。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑，有跑手開啟手機直播起步。（廖雁雄攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑，有跑手戴了比卡起頭套，份外搶眼。（廖雁雄攝）

今年因較暖而不用帶保暖氈及雨衣

消防員徐先生亦已參加了十多屆渣馬，一直跑10公里賽。他表示，一直保持訓練，近期則刻意吃多了飯及注意休息。他指去年天氣有點冷，今年因較暖而不用帶保暖氈及雨衣，有利發揮；而能夠與很多經常一起跑步的跑友一起比賽，他也感到很高興。

消防員徐先生參加了十多屆渣馬，他指今年因較暖而不用帶保暖氈及雨衣，有利發揮。（洪戩昊攝）

提早3小時起床吃東西及消化

陳先生已連續20多年參加渣馬，之前一向參與全馬，近年希望轉跑較短距離，所以轉跑10公里。他一直也有保持訓練，近期亦一直有留意身體狀況，因感覺不佳，只量力而為。

今日他提早三小時起床，預留時間吃東西及消化；他亦表示，今日濕度不錯，而由於預計天未亮便會跑完，所以亦不擔心氣溫。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑。陳先生已連續20多年參加，之前一向跑全馬，近年希望轉跑較短距離，所以轉跑十公里。（洪戩昊攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑。（廖雁雄攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑，參加者一早到場做熱身。（洪戩昊攝）

渣打馬拉松2026

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

各賽事名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人



▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼



香港田徑總會表示，今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。

去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。