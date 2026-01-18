渣打馬拉松｜韓國跑手與朝鮮頂尖跑手尖沙咀起步 賽道上會相遇？
撰文：倪清江
出版：更新：
【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，有7.4萬人參賽，除了本地居民參加外，也有不少內地及外國跑手專程來港參加。今早在尖沙咀所見，有一班韓國（南韓）跑手穿上具民族特色服裝參加半馬賽事；而參加全馬的頂尖跑手中，也有至少一男三女來自朝鮮（北韓），未知他們會在賽道上相遇。
半馬拉松挑戰組5時30分開跑，由警務處處長周一鳴鳴槍開始；行政長官李家超為6時起跑的全馬挑戰組鳴槍。現場人聲鼎沸，彷彿變成嘉年華，不少人不忘開手機自拍或直播開步，大會司儀提醒參加者上公路後不宜再拍照，以防發生危險。
跑手凌晨時分陸續到場，雖然稍清涼只有18度左右，但未影響跑手，不少人在場熱身，當中包括一班盛裝打扮的韓國跑手，女參加者也悉心化了韓粧。
香港田徑總會表示，今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。
起跑時可見，有一男三女跑手運動衫上印有朝鮮（北韓）國旗，相信是特邀的頂尖跑手之一。
渣打馬拉松2026
比賽日期：2026年1月18日（星期日）
起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）
各賽事名額：
馬拉松：1.8萬
半馬拉松：2.5萬
10公里：3.1萬
10公里輪椅賽：20人
輪椅賽體驗組：40人
▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼
去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。
