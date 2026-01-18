渣打馬拉松2026｜跑步變扮嘢大賽　死侍、超級撒亞人、比卡超登場

【馬拉松／渣打馬拉松／周潤發／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽。每年渣馬除了可觀看到跑手堅毅、永不放棄精神，也可看到參賽者悉心打扮，更是一場扮嘢大賽，漫威漫畫人物「死侍」、《龍珠》超級撒亞人比特和《寶可夢》比卡超（皮卡丘）都登場。



渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松及半馬拉松各組在尖沙咀彌敦道陸續開跑，有人打扮成漫威漫畫人物死侍參加全馬賽事。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松及半馬拉松各組在尖沙咀彌敦道陸續開跑，有人戴上《龍珠》超級撒亞人比特髮型頭套。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，十公里挑戰組凌晨5時半在東區走廊開跑，有跑手戴了比卡起頭套，份外搶眼。（廖雁雄攝）

半馬拉松挑戰組5時30分開跑，由警務處處長周一鳴鳴槍開始；行政長官李家超會為6時起跑的全馬挑戰組鳴槍。十公里挑戰組也於5時30分開跑。隨後各組賽事也陸續起步。最多人跑10公里賽事，有3.1萬名，當中包括影星「發哥」周潤發。

一班來自韓國的參加者穿上民族特色服裝一早到尖沙咀熱身，十分搶眼，他們對着記者鏡頭，開心到跳起。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，參加全馬及半馬賽事的跑手到尖沙咀熱身，一班來自韓國的參加者穿上民族特色服飾，開心到跳起。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，馬拉松及半馬拉松各組在尖沙咀彌敦道陸續開跑，穿上韓國傳統服裝男子一邊跑，一邊用手機拍攝。（梁鵬威攝）

渣打馬拉松2026

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

各賽事名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人



香港田徑總會表示，今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。

去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。