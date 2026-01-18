渣打馬拉松2026｜跑步變扮嘢大賽 死侍、超級撒亞人、比卡超登場
撰文：韋景全
【馬拉松／渣打馬拉松／周潤發／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽。每年渣馬除了可觀看到跑手堅毅、永不放棄精神，也可看到參賽者悉心打扮，更是一場扮嘢大賽，漫威漫畫人物「死侍」、《龍珠》超級撒亞人比特和《寶可夢》比卡超（皮卡丘）都登場。
攝影：梁鵬威、廖雁雄
半馬拉松挑戰組5時30分開跑，由警務處處長周一鳴鳴槍開始；行政長官李家超會為6時起跑的全馬挑戰組鳴槍。十公里挑戰組也於5時30分開跑。隨後各組賽事也陸續起步。最多人跑10公里賽事，有3.1萬名，當中包括影星「發哥」周潤發。
一班來自韓國的參加者穿上民族特色服裝一早到尖沙咀熱身，十分搶眼，他們對着記者鏡頭，開心到跳起。
渣打馬拉松2026
比賽日期：2026年1月18日（星期日）
起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）
各賽事名額：
馬拉松：1.8萬
半馬拉松：2.5萬
10公里：3.1萬
10公里輪椅賽：20人
輪椅賽體驗組：40人
▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼
香港田徑總會表示，今年有45位來自6個國家及地區的頂尖跑手，當中五男五女更為世界田聯金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞以及巴林，數目較去年增加近一倍，為歷屆之最，反映渣打香港馬拉松作為「M」品牌認可活動的吸引力。
去年報名期間共收12萬人報名，爭奪7.4萬個名額。全馬挑戰組本地跑手如跑進3小時（男）及3小時30分（女）內，將獲1,000元獎金。
