渣打馬拉松2026｜至少1517人須治療 50跑手入院 2人危殆2人嚴重
撰文：馬耀文 鄭嘉惠
【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，最多人跑10公里賽事，有3.1萬人參加。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步，其後全馬、半馬及其他十公里組陸續起步。
截至下午2時，醫管局數字顯示50人入院，其中2人危殆、2人嚴重，30人穩定，14人已出院。
大會早前表示，截至早上11時，共有1,517位跑手需要接受治療，共30人需要送院，大部分為擦損、扭傷等輕傷，部分人有中暑、休克等，另有3人較為嚴重，需要現場進行心肺復甦、心臟除顫，並需送院進行進一步治療。
在早上約8時半起，陸續有跑手不適送到灣仔律敦治醫院急症室治療，至少2人陷入昏迷；另外有人用敷料掩頭，亦有人送院時掛上嘔吐袋。
上午9時24分，東區走廊西行近鰂魚涌公園，一名58歲姓楊男跑手突然心臟不適，在現場接受急救，其後送往律敦治醫院搶救。送院時，救護員施用自動心外壓機為事主急救。
上午9時44分左右，一名50歲姓張男跑手在銅鑼灣SOGO對開暈倒，他陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，送院時需要以氧氣罩協助呼吸。
渣打馬拉松2026
比賽日期：2026年1月18日（星期日）
起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）
各賽事名額：
馬拉松：1.8萬
半馬拉松：2.5萬
10公里：3.1萬
10公里輪椅賽：20人
輪椅賽體驗組：40人
