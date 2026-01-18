錦田打醮周日人潮洶湧　港漂看小紅書推介而參觀　攤擋售18禁雪糕

10年舉辦一次的盛事「錦田打醮美食嘉年華」踏入第二日（18日），設地道美食攤位、傳統神功戲等。有市民今日專程到戲棚外寫生，「香港疫情完咗之後好悶，大家出嚟玩嘅時間，人與人溝通好少，想用藝術做橋樑，同大家做朋友。」在港漂表示，從小紅書看到這個嘉年華，認為建築很好看、比較特別，故特別來參觀。



現場小食檔甚受歡迎，有檔主搞綽頭，售「18禁雪糕」，其實是含有酒精成分的雪糕，故不能賣給未成年人士。



嘉年華設非遺展覽館，並免費提供特色傳統服飾供市民拍照打卡。（洪芷菁攝）

有師公現場即席揮毫，免費贈送市民揮春迎新年，吸引不少人排隊領取。（洪芷菁攝）

今日「錦田打醮美食嘉年華」現場人潮擁擠，氣氛熱鬧。有部分美食攤位大排長龍，亦有師公現場即席揮毫，免費贈送市民揮春迎新年，吸引不少人排隊領取。

畫家用筆記錄 繪「三英戰呂布」場景用上《Chiikawa》3角色

自稱「陳仔」的市民表示，十年前曾在元朗附近工作，雖然去過不同活動，卻錯過了嘉年華；今年得知活動再次舉辦，便特地前來畫畫。他分享，平時多在尖沙咀畫畫，那裏遊客較多，容易產生衝突，有時遊客過於熱情會撞倒他的工具。但今天在這裡，他的物品從未被撞倒過，「大家玩得好有禮貌。」他注意到戲台外有「三英戰呂布」的場景，聯想到《Chiikawa》裡的三個角色，故加入畫中，吸引市民和小朋友圍觀。

他續說：「香港疫情結束後好悶，大家出嚟玩嘅時候，人與人溝通好少，我想用藝術做橋樑，同大家做朋友。」他笑著提到，不少攝影愛好者都拍過他的背影，他常開玩笑說自己是「香港背脊被人影得最多嘅紀錄保持者」。

居住九龍區的莊小姐表示，和男友陳先生排隊領取揮春，「師公都好好，好多人排隊，都幫我哋每個人都有寫。」（洪芷菁攝）

九龍居民誇區參觀：竹棚建築技術很厲害 前所未見

居住九龍區的莊小姐表示，嘉年華很有趣，第一次來，主要欣賞建築及感受文化。她認為竹棚的建築技術很厲害，形容「最特別」，用了10萬支竹，是前所未見。她和男友陳先生排隊領取了由師公親筆揮毫的揮春，「師公都好好，好多人排隊，都幫我哋每個人都有寫。」

來自江蘇、來港工作及學習的余先生和林小姐表示，從小紅書看到這個嘉年華，認為建築很好看、比較特別。（洪芷菁攝）

港漂專程參觀：希望了解錦田鄉歷史和祭典由來

來自江蘇、來港工作及學習的余先生和林小姐表示，從小紅書看到這個嘉年華，認為建築很好看、比較特別。他們表示，希望了解這裡的錦田鄉的歷史、今昔變化以及祭典的由來。

市民程小姐表示，購買了一碗35元的豬油渣粉，認為價格和味道尚可。（洪芷菁攝）

市民程小姐表示，現場比較多人，打電話時沒有訊號。她在網上看到這個嘉年華比較特別，比如有牌坊，並希望多了解關於村的歷史。她購買了一碗35元的豬油渣粉，認為價格和味道尚可。

有攤位售「18禁雪糕」，例如生朱古力威士忌雪糕、話梅花雕乳酪雪糕等，每盒150毫升售價48元。（洪芷菁攝）

攤檔賣「18禁雪糕」 吸引不少人留意

嘉年華設不少美食攤位，例如「仙氣青花瓷特飲」，以青花瓷茶壺造型設計的杯蓋，並會噴出白煙，一度吸引至少40人排隊購買及打卡。特飲設白陶烏龍、茉莉奶茶等口味，售價50元一杯。另外還有攤位售「18禁雪糕」，例如生朱古力威士忌雪糕、話梅花雕乳酪雪糕等，每盒150毫升售價48元，吸引不少人留意。

另外，有攤位售汕尾蠔，現場叫價100元10隻，亦吸引不少人排隊購買。另外還有攤位售100元10串串燒，以及50元一份海鮮拼盤，包括一隻生蠔、兩隻扇貝及兩隻鮑魚。