錦田鄉酬恩建醮｜《健力士世界紀錄》認證：全球最大臨時竹構祭壇
撰文：石國威
出版：更新：
元朗錦田鄉上周六（13日）起至本周五（19日）一連七天舉辦十年一屆的酬恩建醮，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4萬平方呎，高逾30米（約5層樓高）的戲棚最矚目。
醮棚經嚴格審核後，戲棚已獲《健力士世界紀錄》(Guinness World Records)認證為「全球最大臨時竹構祭壇」（Largest bamboo structure altar (temporary)）。
《健力士世界紀錄》官網介紹，一座五層樓高的竹製亭閣先用作祭祀大廳，後改為戲台，展示了被認定為非物質文化遺產的竹結構建築技藝。
《香港01》日前報道，在錦田「周王二公書院」前的一處空地上，一座竹棚建築巍然矗立。這座醮棚佔地42,600平方呎，高度超過30米（約100呎），由17位師傅耗時兩個月、用上三萬支竹材建成。
醮棚後方是戲台所在位置，搭建團隊首先從該處動工，一竹一竹地將整座建築架設起來。這座戲棚如同石屎建築般，正中央位置中空，主理戲棚搭建工作的師傅黎志明說這是最難做的部分：「因為嗰度中間係一條柱都冇㗎嘛，你望落去係乜都冇㗎嘛！」
在上周六錦田鄉酬恩建醮首日，離遠便可看到大竹棚，相當有氣勢。活動吸引大量人士到場，將竹棚內及竹棚外空地也擠得水泄不通。除了錦田鄉居民外，有已移民外國的華人特地回港參與，亦有其他市民特地跨區到場觀摩。
