將軍澳UNY寄售韓式食肆店員在內鋅盤刷牙　UNY：事件令人遺憾

有網民今日（19日）在社交平台發布片段，將軍澳新都城商場UNY內的寄售商藝餐韓式料理，有店員今日下午1時突在處理食物鋅盤刷牙，引起不少人關注，留言指做法十分不衛生，直言不會再光顧，但亦有人提出質疑，指港韓文化不同，「我見好多韓國餐廳喺入邊做嘅人都係咁㗎喎」。



UNY回覆查詢表示，事件令人遺憾，強調此行為屬於寄售商獨立負責的員工所為，已即時與該寄售商溝通，並要求他們展開內部調查及實施必要的糾正措施；同時公司將進一步強化對寄售商的監督，以確保廚房區域的使用符合最高衛生標準，避免類似情況再度發生。



有網民發現將軍澳UNY一間新開的韓國餐廳內，有店員疑在鋅盤處刷牙。（Facebook截圖）

有職員疑在食肆鋅盤刷牙。（Ivy Lee@Facebook）

有網民稱嘔心不會再光顧 有人則指港韓文化不同

有網民在Facebook上發布一段長約5秒的短片，將軍澳新都城商場UNY一間韓國食肆店內，一名店員下午1時手持牙刷，在處理食物的鋅盤刷牙。鋅盤位置放有工具，但未知是否有放置食物。該名網民直呼「非常不衛生」，又反問「刷牙不應該在家裏或廁所嗎？」

不少人見狀在帖文下留言，對該食肆的衛生表示擔憂，有人指嘔心，不會再光顧；亦有人指是港韓文化不同，稱「我見好多韓國餐廳喺入邊做嘅人都係咁㗎喎」。

一則留言引發爭議，有網民問及「你見到佢刷完牙之後無沖水即刻浸食物？如果佢有沖乾淨，咁又有乜問題？」有人則回應道：「口水都有菌，刷牙都有機會彈到周圍都係！」

懷疑涉事的韓式食肆。（Ivy Lee@Facebook）

UNY：將進一步強化對寄售商監督 確保廚房區域符合最高衛生標準

UNY回覆查詢指，一位寄售商員工在廚房區域內進行個人衛生行為並被目睹，這確實令人遺憾，強調此行為屬於寄售商（即藝餐韓式料理） 獨立負責的員工所為，並非UNY超市員工的行為。UNY表示，公司一貫嚴格要求所有寄售商加強對員工的個人衛生和專業規範監督，而此次事件顯然未能完全達到公司的預期標準。

UNY指，已即時與該寄售商溝通，並要求他們展開內部調查及實施必要的糾正措施。同時，公司將進一步強化對寄售商的監督，以確保廚房區域的使用符合最高衛生標準，避免類似情況再度發生。