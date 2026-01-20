子宮頸癌｜家計會：合併檢測篩查趨普及　普查覆蓋率反跌至49.8%

每年1月是子宮頸癌關注月，香港家庭計劃指導會於19日表示，自推出「人類乳頭瘤病毒（HPV）檢測與子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）的合併檢測」以來，選擇這篩查方法的婦女比例大幅增加至接近6成。但本港婦女子宮頸普查覆蓋率跌至不足50%，情況令人關注。要達致世界衞生組織（WHO）消除子宮頸癌的目標，篩查率需增至70%，家計會期望透過更多有效的篩查方法，能夠鼓勵婦女定期接受篩查。



每年1月是子宮頸癌關注月，香港家庭計劃指導會呼籲婦女定期接受篩查。（香港家庭計劃指導會圖片）

選用合併檢測比例增至57.2%

家計會於2023年4月推出合併檢測服務，為30歲或以上的婦女，提供子宮頸細胞檢驗之外的另一篩查選擇。自服務推出以來，在家計會接受子宮頸篩查的30歲及以上婦女當中，選用合併檢測的比率，由2023年的32.7%，大幅增加至2025年的57.2%，超過單一子宮頸細胞檢驗的使用率。

家計會高級醫生王靜妍表示，合併檢測作為篩查方法的最大優點，是為婦女提供雙重的信心保證，因為它具備較高靈敏度，能夠同時檢測異常細胞及高危HPV感染，以評估子宮頸癌風險。若兩項檢測均為陰性，只需每隔5年再篩檢一次。合併檢測的採樣方法與細胞檢驗相同，只需要同一個樣本，便可以一次過進行兩項檢測。

王靜妍指出，香港作為醫療系統完善的高收入經濟體，儘管現時已有多種有效的篩查方法，但2023年本港25至64歲婦女的普查覆蓋率只有49.8%，較2022年的52.1%不升反跌。

2023年新增576宗子宮頸癌個案 致173人死亡

2023年，本港錄得576宗新增子宮頸癌個案，導致173人死亡，至於年齡標準化發病率，為每10萬名女性中有7.6宗個案，在2013至2023年的10年間呈上升趨勢，平均年百分比變化為增長0.9%。而且約4半的病發個案已屬於第三或第四期。

本港現時距離世衞所訂於2030年全球消除子宮頸癌的目標仍有差距，該目標包括將年齡標準化發病率降至每10萬名女性少於4宗，以及達到70%的婦女在35歲或之前接受一次高效檢測，並於45歲或之前再接受第二次。

癌患早期無明顯病徵 籲定期接受子宮頸篩查

王靜妍表示，希望透過更多有效的篩查方法，推動婦女積極接受篩查。她提醒，早期的子宮頸癌並沒有明顯的病徵，呼籲25至64歲曾有性行為的婦女按指引定期接受子宮頸篩查，以有效預防子宮頸癌。此外，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌另一有效的預防措施。

家計會關注不同經濟背景婦女的醫療需求，提供獲得性與生殖健康服務的平等機會，現正推行由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「好孕之旅」計劃，讓合資格的育齡婦女可免費接受「婦女健康服務」，包括合併檢測，協助她們以最佳健康狀態規劃家庭。