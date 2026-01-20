2026年《「一國兩制」知識檯曆》於教大發布　助大眾日常了解理念

由香港教育大學與一國兩制青年論壇共同主辦的「《「一國兩制」知識檯曆》2026發布會」周一（1月19日）於教大北角教學中心隆重舉行。活動邀請來自中國內地與中國香港的專家學者出席，並向學界、工商界及社團代表贈閱新版檯曆，充分展現社會各界對「一國兩制」實踐及未來發展的高度重視。



圖為2026年1月19日，教大校長、全國政協委員李子建教授致歡迎辭。（教大圖片）

2019年起在全球26個國家和地區免費贈閱

由中國內地、港澳台及海外近百位專家學者組成的編委會，已連續六年出版《「一國兩制」知識檯曆》。檯曆以「當年今日」的形式，以時間為軸線梳理 「一國兩制」 從提出到實踐的歷程，以及維護國家安全與憲制秩序的法理基礎。

該檯曆將抽象的制度和法律知識轉化為易懂的詞條與案例，讓大眾在日常翻閱中就能逐步了解 「一國兩制」 的內涵與價值，助力這一理念深入社會各層面。自2019年起，該檯曆已在全球26個國家和地區免費贈閱，累計發行量突破30萬冊。

圖為2026年1月19日，中央民族大學法學院副院長、全國港澳研究會理事田飛龍教授以視像形式發表主題講話。（教大圖片）

出席發布會的知識檯曆編委代表及嘉賓包括：教大校長、全國政協委員李子建；一國兩制青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員暨教大校董何建宗；香港北京社團總會常務副會長、全國政協委員楊莉珊；香港教育工作者聯會副會長、培僑中學校長、香港立法會議員伍煥杰；香港中聯辦宣文部二級巡視員、網絡二處處長謝興等。另外，中央民族大學法學院副院長、全國港澳研究會理事田飛龍教授，亦以視像形式出席。