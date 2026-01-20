坪洲警員開槍案　中槍商人指警員使用過度武力　入稟索償

2023年農曆新年坪洲發生警員開槍事件，菲律賓籍商人在單位燒烤被鄰居投訴有噪音，警方上門調查時，商人疑受因飲醉酒激動追打警員，警員最後連開3槍將他制服，商人的手和腹部中彈受傷送院搶救。商人其後承認襲警罪，被判入獄3個月4星期。他昨（19日）入稟區域法院，就其受傷向開槍警員及警務處索償。



原告Arimas Oliver Dairo，被告為警員鄭權忠（音譯）及警務處處長。

入稟狀指，鄭於2023年1月24日在非必要情況下，向原告的手臂和腹部開槍，使用過度武力，行為構成襲擊、人身侵犯及疏忽，對原告造成嚴重的身體傷害。而警務處作為僱主，未有為警員提供足夠訓練，監管或指導，最終導致原告受傷，亦須承擔責任。原告現向兩被告追討一般性及特別損害賠償，以及法庭認為適當的加重性賠償等。

案件編號：DCPI 204/2026