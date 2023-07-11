坪洲警員開槍案　菲籍商人在警開槍後仍繼續施襲　認罪囚3月4周

坪洲今年1月發生警員開槍事件，菲律賓籍商人在警方上門調查噪音投訴時，疑受酒精影響下反應激動，涉嫌追打警員，警員最後連開3槍將他制服，商人的手和腹部受傷。商人與另一名男子，事後被控襲警及阻差等罪名，案件今(11日)在東區法院再提訊，遭警員槍傷的商人，承認兩項襲警罪，裁判官指酒醉非求情理由，考慮被告未有持械及認罪，判他入獄3個月4星期，另一男子則獲撤銷控罪，但需自簽2千元守行為3年。



首被告Arimas, Oliver Dairo(43歲，菲律賓籍，商人)，承認於2023年1月24日在坪洲永安街6號某單位及屋外，襲擊在正當執行職務的高級警員47299和警員19482。首被告過往並無刑事紀錄。

次被告Sacdalan Cione Chris Alvarez(33歲)，原被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員及一項襲警，指他於上述同日同地阻撓及襲擊警員19482。兩准均獲撤銷。

兩被告與朋友在露台燒烤被投訴

控方案情指，案發當日為農曆新年初三，兩被告與朋友在坪洲一露台上燒烤，並有唱歌和播放音樂。晚上8時許，有居民致電投訴受噪音滋擾，警方遂上門調查，並向負責場地的次被告作口頭警告。

兩警再上門察覺首被告有酒氣

被告等人一度調低聲量，其後再有人投訴，兩名警員於晚上’近11時再到該單位，首被告情緒激動，雙手捉住其中一名警員的衣領，該警員冷靜回應，首被告繼續大聲說話，兩警察覺他身上有強烈酒氣，並嘗試將其中一警拉入屋，另一警想支援時遭次被告阻擋。

兩名警員上門處理噪音投訴時遇襲。(詳看下圖)

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警開一槍後首被告繼續施襲

首被告又手箍住其中一名警員的頸部，令其呼吸困難，該警員嘗試推開首被告不果，並把該警員推落樓梯，該警員到1樓時拔出手槍，並撤回地面，首被告追下樓，警員警告他不要靠近，否則開槍，首被告不理，另一警則嘗試叫首被告以分散其注意力，首被告卻舉起右拳，持槍的警員見狀再叫首被告勿動，首被告卻衝前並揮拳打中持槍警的左手，該警員遂向首被告開槍。首被告仍繼續施襲。警員最後開了3槍，才把首被告制服，開槍警亦當場暈倒。

兩名警員和首被告事後送院，首被告翌日在醫院被拘捕；次被告亦於同日被捕，警誡下稱次被告稱當時曾嘗試阻止首被告。

案件編號：ESCC 850/2023

首被告腹部中槍傷勢一度嚴重。(詳看下圖)