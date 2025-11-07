京東佳寶｜江蘇12小時直運大閘蟹3日賣1萬隻　料今年進口約37萬隻

江蘇大閘蟹今年恢復直運本港，京東佳寶超市近日出售3款大閘蟹，由江蘇全程冷凍鏈空運到港，號稱「最快12小時由蟹田到貨架」，約3.5両公蟹最便宜120元4隻。京東佳寶今日（7日）宣布，過去3日全線佳寶已售出一萬隻大閘蟹，料今年將進口6萬公斤大閘蟹，即35萬至37萬隻，明年將視乎銷量或會增加進口量，未來繼續引進不同的鮮活水產。此外，內地購物促銷活動「雙11」將至，佳寶全線門市下周二及周三（11日至12日）推出全場8折優惠。



佳寶近日出售直運大閘蟹，由江蘇全程冷凍鏈空運到港，號稱「最快12小時由蟹田到貨架」。（歐陽德浩攝）

江蘇大閘蟹是佳寶營運34年以來首次引入鮮活水產。（歐陽德浩攝）

自2016年發生驗出大閘蟹二噁英超標事件後，香港再無直接途徑進口的江蘇大閘蟹，雖然業界能夠採取迂迴的路線，先取得內地外銷至日本或韓國的供蟹批文，再經日韓「遊飛機河」合法運返香港，但運輸時間及物流成本提升，大閘蟹在轉運過程中也可能出現損耗，最終消費者只能捱貴蟹。

佳寶售直運江蘇大閘蟹號稱「最快12小時由蟹田到貨架」

直至今年10月4日，政府公布首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹已直運本港，即內地大閘蟹睽違9年，終於毋須再輾轉經過日本或韓國。佳寶超市近日便出售直運大閘蟹，由江蘇全程冷凍鏈空運到港，號稱「最快12小時由蟹田到貨架」，也是佳寶營運34年以來首次引入鮮活水產。

京東集團創新零售佳寶業務部採購部負責人林凱欣。（歐陽德浩攝）

由海關人員親赴現場監督 倡約3.5両公蟹最平120元4隻

佳寶超市為配合香港食品安全要求，養殖場由專業團隊負責，水質、飼料及成蟹都各抽樣檢測超過5次，捕撈後由海關人員親赴現場監督，並隨機抽樣送檢，待海關檢測合格後，由海關監督打包封箱，乘坐專機直飛香港。每隻大閘蟹都配備溯源蟹扣，顧客掃碼即可查看蟹源基地等信息。

價錢方面，京東佳寶稱大閘蟹較香港傳統渠道平均價格低約20%，現時約5.5両公蟹推廣價僅需200元3隻，約3.5両公蟹120元4隻、母蟹120元3隻。

約5.5両公蟹推廣價僅需200元3隻，約3.5両公蟹120元4隻、母蟹120元3隻。（歐陽德浩攝）

佳寶料今年進口35萬至37萬隻直運大閘蟹

京東集團創新零售佳寶業務部採購部負責人林凱欣透露，過去3日全線佳寶已售出一萬隻大閘蟹，估計今年將進口6萬公斤大閘蟹，即35萬至37萬隻。「根據我哋得到數據，23年正式進口香港大閘蟹大概5萬公斤，所以我哋今年預計採購量已經可以超越23年數據。」

每隻大閘蟹都配備溯源蟹扣，顧客掃碼即可查看蟹源基地等信息。（歐陽德浩攝）

明年視乎銷量或會增加大閘蟹進口量

林凱欣又指，自10月初大閘蟹恢復直運到港，已密鑼緊鼓籌備，共3款不同重量的大閘蟹都經過精心挑選，性價比最高。她預告明年會提早準備，將視乎銷量或會增加進口量，採購團隊也繼續引入更多不同的鮮活水產。

佳寶超市11月11日至12日在全港所有門店推出全場8折優惠。（歐陽德浩攝）

下周二及周三佳寶超市推雙11全場八折優惠

此外，佳寶超市現時已引入過百款來自京東供應鏈的商品，今年更首次加入京東11.11全球好物節，下周二及周三（11日至12日）在全港所有門店推出全場8折。