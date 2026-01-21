1.25駕駛座前限2部流動裝置　的哥變招「一開四」　工會憂增風險

為打擊的士司機「電話陣」，政府早前修例限制司機在座位前擺放流動電訊裝置數量，不得超過兩部，且屏幕對角長度須在19厘米內，周日（25日）起實施。在的士司機網上討論群組，有成員「分享」利用平板電腦的分割畫面功能，讓一部裝置同時開啟多個應用程式。



汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠表示，估計有同業會在法例生效後使用該些功能，但認為或反而令畫面變小，令司機更分心。他又認為，19厘米的規定太寛鬆，兩部正常大小手機已足夠的士司機使用。



有的士司機近日在網上討論群組分享自己將手機打橫，利用分割功能，同時使用兩個接單程式。（的士司機資訊網 Taxi）

有人分享指，可利用某韓國品牌平板電腦及手機獨有功能，在合乎大小規格的平板電腦內「一開四」，一次過使用四個應用程式。（的士司機資訊網 Taxi）

有平板電腦能「一開四」顯示應用程式

的士司機周日起，座位前最多只可擺放兩部屏幕對角長度不大於19厘米的流動電訊裝置，意味矚目的「電話陣」將不再出現。但道高一尺，魔高一丈，有的士司機近日便在網上討論群組分享自己將手機打橫，利用分割功能，同時使用兩個接單程式。

討論群組內近日更有人分享指，可利用某韓國品牌平板電腦及手機獨有功能，在合乎大小規格的平板電腦內「一開四」，一次過使用四個應用程式。換言之，若司機「物盡其用」，放兩部平板電腦在車頭，可以同時看到八個不同應用程式的畫面。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠。（資料圖片／歐嘉樂攝）

分割畫面後內容顯細 工會憂司機如採用更易分神

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠表示，類似功能早年已出現，稱有同業為了多開不同的接單程式而使用，又預計會有本身用「電話陣」的司機，轉用平板電腦的分割畫面功能。

但杜燊棠指，使用分割畫面後，每個畫面都會變得細小，反而更不清晰，令司機更分神，增加交通意外風險。他又認為，19厘米的限制屬寛鬆，「我都唔明運輸署竟然俾佢哋可以擺咁大部嘅（流動裝置）喺度。」

他又認為，兩部正常大小手機已足夠的士司機使用，建議業界自律，「成日撞車嗰時，見我哋自己行家呢，第一時間將佢所有啲電話收翻晒佢先。咁你何必呢？」。