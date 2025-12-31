運輸署排隊黨復萌　何敬康質問全面電子化何困難：仍處上世紀模式

運輸署金鐘牌照事務處亂象未止，運輸署8月曾出招要求受委託代辦者取籌時，須同時輸入申請者身份證明文件號碼，惟「上有政策、下有對策」，相隔4個月，《香港01》周二（30日）視察，排隊黨仍然猖獗。



新民黨立法會議員何敬康今日（31日）在社交平台引述《香港01》報道，並指今日大除夕上午八時他路經金鐘，已見到運輸署所屬大廈地面堆滿排隊人士，不少帶同摺椅，以長者為主，未必很多是真正需要使用運輸署的人士。



何敬康質問，究竟為何運輸署仍然在全面電子化管理，或起碼為親自辦證人士提供專櫃方面出現困難？他指會於短時間內會親自向局方高層再次提出並要求全面檢視優化，形容現況顯得「運輸署對牌照事務處的管理仍然處於上世紀模式，未能與時並進。」



12月30日早上8時，運輸署金鐘牌照事務處至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（資料圖片/《香港01》記者攝）

臨近新年，不少人冀免試換車牌，方便新年假周圍去。周二早上8時，《香港01》於金鐘統一中心牌照事務處正門見有逾160人排隊，80個上午籌位置已被霸滿，頭20位多為屬於「排隊黨」長者，職員指若離開座位便不會派籌，故現場不見以物件及「霸位」。有疑似蛇頭在旁協助「排隊黨」填寫表格，以及派發載着代辦證件的公文袋，現場一度發生爭執及混亂，據悉上午6時40分曾有警察到場。

12月30日早上8時，運輸署金鐘牌照事務處至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（資料圖片/《香港01》記者攝）

12月30日早上，運輸署金鐘牌照事務處現場一度發生爭執及混亂，據悉上午6時40分曾有警察到場。（資料圖片/讀者提供相片）

何敬康稱問題不但故態復萌 更加變本加厲：未能與時並進

新民黨立法會議員何敬康今日（31日）在社交平台稱，關於運輸署牌照事務處長期被有組織排隊黨盤踞的問題，去年至今已一直關注，也一直向局方署方反映，但事情只獲得短暫舒緩之後，不但故態復萌，更加變本加厲，情況非常不理想，對真正必須使用運輸署的市民構成不便，也顯得「運輸署對牌照事務處的管理仍然處於上世紀模式，未能與時並進。」

何敬康引述《香港01》報道，並指今日大除夕上午八時他路經金鐘，已見到運輸署所屬大廈地面堆滿排隊人士，不少帶同摺椅，以長者為主，未必很多是真正需要使用運輸署的人士。

何敬康：究竟為何運輸署仍然在全面電子化管理出現困難？

何敬康質問，究竟為何運輸署仍然在全面電子化管理，或起碼為親自辦證人士提供專櫃方面出現困難？他指會於短時間內會親自向局方高層再次提出並要求全面檢視優化。

新民黨立法會議員何敬康12月31日在社交平台引述《香港01》報道，指上午八時他路經金鐘，已見到運輸署所屬大廈地面堆滿排隊人士，不少帶同摺椅，以長者為主。（資料圖片/夏家朗攝）

12月30日早上8時，至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（資料圖片/《香港01》記者攝）

12月30日早上，有排隊長者手持寫有多個證件號碼的紙張。（資料圖片/《香港01》記者攝）