天水圍香港文保中心是什麼？料2028年啟用　政府：培育青年人平台

天水圍香港文保中心是什麼？大家或許有點陌生，香港文保中心就是前稱為文物修復資源中心的項目，在2019年的預算工程費用為25.05億元，它正式正命為香港文保中心。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（21日）書面答覆立法會議員霍啟剛有關大型文化及體育設施供應時提到，康文署正有序推進多項在北部都會區建設文化設施計劃，興建中項目包括天水圍香港文保中心，預計於2028年啟用，將提升康文署在蒐集、保存、研究和展示文物方面的功能，亦作為培育青年人和推動文化交流的平台，為本地文物修復的發展注入新動力。



天水圍香港文保中心（前稱文物修復資源中心）構思圖。（建築署網頁）

羅淑佩指，文體旅局、康文署及夥伴機構正積極推展《文藝創意產業發展藍圖》（《藍圖》）四個發展方向下的71項措施。在增加大型文化設施供應方面，已逐步落實經改革的政府表演場地預訂政策，透過重塑表演場地定位為藝文界提供更切合時宜的使用空間。

具體措施包括香港體育館（紅館）改為演唱會優先；東九文化中心作長期演出及藝術科技的重點場地；沙田大會堂演奏廳設為粵劇優先場地；以及優化康文署的「場地伙伴計劃」。期望為不同演藝團體和演唱會主辦單位提供更多檔期，並配合發展盛事（包括演唱會）經濟、推動文旅融合等新政策目標。

羅淑佩提到，康文署亦正有序推進多項在北部都會區建設文化設施的計劃，興建中的項目包括天水圍香港文保中心（前稱文物修復資源中心）和粉嶺新界東文化中心。

當中，天水圍香港文保中心預計於2028年啟用，將提升康文署在蒐集、保存、研究和展示文物方面的功能，亦作為培育青年人和推動文化交流的平台，為本地文物修復的發展注入新動力。粉嶺新界東文化中心則預計於2030年啟用，作為一所多功能專業表演場地，有利成為香港與大灣區藝團的合作共創項目的平台。

羅淑佩指，當局正積極與國家相關博物館對接，為推進在古洞北設立介紹國家發展和成就的博物館做好前期籌劃。長遠而言，政府正研究在新田科技城興建一個大型文化設施綜合項目，涵蓋主要博物館、表演場館、圖書館，匯聚本地及國際級豐富多元的展覽及表演節目，進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

政府會持續審視規劃中的工程項目的緩急優次，並適時更新工程時間表，以更有效運用公共資源。