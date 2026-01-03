羅淑佩：與江旻憓有交流　相信對方可在制定政策時提供新見解

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，她與新任旅遊界立法會議員江旻憓有交流，相信對方可在政府制定新政策時提供較新的見解，亦期待與其他議員有更多討論與交流。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓就職，「新丁」江旻憓積極與其他議員及官員互動。（夏家朗攝）

羅淑佩：江旻憓做運動員時已曾見面

羅淑佩在元旦日出席新一屆立法會議員宣誓儀式，與新任立法會旅遊界立法會議員江旻憓相談甚歡。她在有線電視《有理有得傾》節目中透露，早在江旻憓做運動員期間，雙方已曾見面，江旻憓就任議員後也有交流，她很樂意多聆聽對方意見。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為江旻憓。（夏家朗攝）

羅淑佩舉例指，「油蔴地警署光影之旅」展覽推出後，江旻憓有提議增加即日票，但現場環境較窄，增加參觀人數會更擠迫，要考慮如何處理。

佢對不同方面有新見解，好期待佢意見。 文化體充及旅遊局局長羅淑佩

譚光舜：江旻憓經驗較弱 會協助她盡快熟悉旅遊業運作

旅遊業議會主席譚光舜出席Now TV節目《大鳴大放》時，亦談及江旻憓。譚光舜有份為江旻憓助選，他坦承對方較弱的地方是經驗，會協助她盡快熟悉業界運作和發展。

11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席，旅議會主席譚光舜（右二）有份為她站台。（廖雁雄攝）

我們絕對會幫忙，經驗不可以1月1日宣誓就期望她馬上可以知道、認知全部，這方面希望我們可以（提供）商會、旅議會的經驗。 旅遊業議會主席譚光舜

譚光舜補充，他見過江旻憓很多次，覺得她很有熱誠，相信大家的思維可能擦出一些新火花。