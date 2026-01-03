羅淑佩：與江旻憓有交流 相信對方可在制定政策時提供新見解
撰文：文維廣
出版：更新：
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，她與新任旅遊界立法會議員江旻憓有交流，相信對方可在政府制定新政策時提供較新的見解，亦期待與其他議員有更多討論與交流。
羅淑佩：江旻憓做運動員時已曾見面
羅淑佩在元旦日出席新一屆立法會議員宣誓儀式，與新任立法會旅遊界立法會議員江旻憓相談甚歡。她在有線電視《有理有得傾》節目中透露，早在江旻憓做運動員期間，雙方已曾見面，江旻憓就任議員後也有交流，她很樂意多聆聽對方意見。
羅淑佩舉例指，「油蔴地警署光影之旅」展覽推出後，江旻憓有提議增加即日票，但現場環境較窄，增加參觀人數會更擠迫，要考慮如何處理。
佢對不同方面有新見解，好期待佢意見。
譚光舜：江旻憓經驗較弱 會協助她盡快熟悉旅遊業運作
旅遊業議會主席譚光舜出席Now TV節目《大鳴大放》時，亦談及江旻憓。譚光舜有份為江旻憓助選，他坦承對方較弱的地方是經驗，會協助她盡快熟悉業界運作和發展。
我們絕對會幫忙，經驗不可以1月1日宣誓就期望她馬上可以知道、認知全部，這方面希望我們可以（提供）商會、旅議會的經驗。
譚光舜補充，他見過江旻憓很多次，覺得她很有熱誠，相信大家的思維可能擦出一些新火花。
立法會｜江旻憓順利宣誓就職 冀新一年有進步：正積極向業界學習立法會宣誓．有片｜7議員食螺絲需重讀 江旻憓、方國珊一次通過政府委任旅遊業策略委員會 江旻憓、葉傲冬上榜 姚柏良連任江旻憓上任議員後將轉任馬會顧問 上司：協助推動賽馬旅遊2025回顧｜立法會新舊交替 葉劉淑儀與江旻憓一張合照證世代變遷