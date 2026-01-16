羅淑佩出席靈實辦藝術同樂日　分享與靈實淵源及人生金句

基督教靈實協會周四（15日）在靈實胡平頤養院舉行「希望．意象」社區共融：藝術同樂日活動，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席及致辭，靈實行政總裁林正財也參與，並由前食物及衛生局副局長徐德義帶領長者、智障學員及企業義工等50人一起進行 Art Jamming，透過藝術凝聚社區力量，冀引起公眾對這些有需要人士的持續關注及支持。



圖為2026年1月15日，基督教靈實協會舉行「希望‧意象」藝術同樂日活動，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、靈實行政總裁林正財及前食物及衛生局副局長徐德義出席。（基督教靈實協會Facebook圖片）

父親在靈實醫院度過最後日子

羅淑佩致辭時表示，當聽到靈實邀請參與活動，她即時便答應。因為她跟靈實有少許淵源，其父親也是在靈實醫院度過最後的日子。她指父親在靈實的幾個星期、兩個月左右，不論他自己還是她作為家人，都覺得很有盼望、很溫暖。而她當時為父親找地方照顧時，也有看過靈實的一些護老設施、安老設施，覺得非常好。因此當獲靈實及林正財邀請時，她便馬上答應要來，

羅淑佩表示，認為art jamming是很好的活動，心裏面的東西可透過畫筆「走出來」，總有人會明白到，總會觸動到一些人心，而當這麼多人一起畫的時候，就會有很多心意匯聚在一起。

圖為2026年1月15日，基督教靈實協會舉行「希望‧意象」藝術同樂日活動。（基督教靈實協會Facebook圖片）

籲「常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩」

她特別與大家分享人生的一個金句，就是聖經《帖撒羅尼迦前書》五章十六至十八節，要「常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩。」 她表示，「大家凡事要有盼望，Haven of Hope（靈實）中有很多盼望。我們要懂得凡事謝恩，數算自己有的東西，還可以跟其他人分享我們有的東西，這使我們無論在甚麼環境都可以常常喜樂，而我們在喜樂的時候，也可以透過藝術，希望和意象表達出來」。

圖為2026年1月15日，基督教靈實協會舉行「希望‧意象」藝術同樂日活動，靈實行政總裁林正財出席。（林正財Facebook圖片）

林正財：靈實運用藝術治療達更佳效果

林正財致辭時指出，靈實服務不但具備專業性，同時會注入不同創新元素，運用不同治療手法如藝術治療，達到更佳治療效果，例如是音樂治療、豎琴治療、表達藝術治療和園藝治療等，這些藝術活動及創作利用多重感官的刺激，既可實現治療效果，也對情緒和精神健康有著積極影響，可緩解壓力、放鬆心情、激發想像力並從藝術創作中獲得成就感。

徐德義致辭時表示，藝術是人類創造力和想像力的表達：「我希望透過自己的嗜好，幫助到社區及有需要人士，引起公眾對這些群體的持續關注，為他們以及整個香港帶來希望。 」

圖為2026年1月15日，基督教靈實協會舉行「希望‧意象」藝術同樂日活動，靈實行政總裁林正財、前食物及衛生局副局長徐德義出席。（林正財Facebook圖片）

今次藝術同樂日是靈實為期5個月的「希望．意象」活動其中一部分，下一站靈實將於4月24至29日假中環大會堂高座展覽館舉行公開展覽，屆時將展出徐德義捐出的36幅親自繪畫的畫作，作為展覽及義賣之用，義賣所得捐款將會用作支持靈實「築動生命全方位計劃」以及靈實恩光學校的工程項目，為學校提供更好全日制特殊教育及寄宿服務予6至18歲嚴重智障學員。