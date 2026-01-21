中日關係緊張　上月遊日中國遊客按年減45%　港人升2%半年首反彈

日本政府觀光局公布，2025年有4270萬人次訪日，比2024年增加580萬，連續兩年破紀錄。中日外交關係緊張下，訪日的中國旅客減少，上月有33萬人次中國遊客訪日，比2024年12月的60萬減少45%。



香港方面，上月有29萬人次訪日，比2024年微升2%，是5月發生地震恐慌以來，遊日港人按年首度錄得反彈。去年全年有252萬人次港人訪日。



去年訪日遊客首破4000萬人次 港客佔252萬按年跌6.2%

日本政府觀光局公布，去年12月訪日旅客達360萬人次，創12月新高。全年旅客預計首次突破4000萬，達4270萬人次，比2024年創下的3687萬紀錄再多580萬人次。香港客方面，去年共有252萬人次訪日，比2024年減少6.2%。

當局指，因學校假期、聖誕節和新年假期，不少地區旅遊需求增長，其中韓國、台灣、馬來西亞、泰國、美國等地的遊客數量增加，是推動本月遊客人數增長的主要因素。

上月訪日本中國遊客跌至33萬

至於中國，2024年12月旅客達約60萬人次，去年12月跌至33萬，減少45%。日本政府觀光局指，中國早前呼籲國民避免前往日本旅遊，加上航班減少，導致旅客低於去年同期。香港則有29萬人次訪日，比2024年的28萬微升2%。