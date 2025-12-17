11月訪日港人20.8萬人次　較去年同期跌8.6%　內地遊客增幅放緩

日本觀光局今日（17日）發布11月遊日旅客估算數字，11月的訪日旅客人數達到351萬8千人次，較去年同期增長10.4%；累計訪客人數已超過2024年創下的年度最高紀錄，達3,900萬人次。



以11月的遊日旅客來源分析，來自香港的遊客按年減少約2萬人次，至20.76萬人次，跌幅為8.6%。至於內地旅客則錄得近56.26萬，在中日關係轉差之下，增幅則明顯放緩，按年升3%。



日本東京。 （gettyimage/視覺中國）

首11個月累計訪日人數3900多萬人次 超去年紀錄

日本觀光局表示，今年11月的訪日旅客數達到351萬8千人次，較去年同期增長10.4%。截至11月，累計旅客人數為39,065,600人次，已超過2024年創下的36,870,148人次的年度最高紀錄。

觀光局指，11月正值日本的紅葉季節，加上來自歐美、澳洲及中東地區的高需求，使得訪日旅客人數顯著增長，特別是在東亞市場中，韓國和台灣的外客增加。而在東南亞，馬來西亞和印尼均對日本旅遊表現出強烈興趣。此外，在歐美和澳洲市場，來自美國和加拿大的旅客數量也顯著上升。

據其資料，美國市場訪日旅客人數首次累計超過300萬人次，成為繼中國、韓國及台灣之後，第四個達成此成就的國家。在19個市場中，韓國、臺灣及美國等地在11月的外客數均創下歷史新高，而在11月的累計數中有17個市場達成年度最高紀錄。

2025年12月8日，日本青森縣外海晚上發生7.5級地震，首相高市早苗表示，目前已收到30人受傷的報告。從網上一段影片可見，位於青森縣八戶市的青森朝日廣播辦公室感受到地震的強度，劇烈搖晃持續約一分鐘，導致辦公室內的文件散落一地，大樓的牆壁和窗戶皆出現劇烈震動。（X@BABYLONBU5TER）

訪日港人減 11月按年少約兩萬人次

至於熱愛到日本旅行的香港人，11月遊日總人數為207,600人次，較去年同期的227,062少約2萬人次，錄得8.6%跌幅；今年1月至11月更有7.2%跌幅。過去一段時間，日本屢有野熊襲擊人類事件，又曾有大地震傳言，本月8日青森縣外海便發生了7.5級地震，或因此影響港人遊日意欲。針對香港遊日人數減少，觀光局分析，與來自香港的郵輪數目和航班機位有所減少等因素有關。

另外，日本首相高市早苗的「台灣有事論」，令中日關係再漸趨緊張，官方曾呼籲國民避免到日本旅遊，又指當地中國人遇襲事件有增多。內地旅客於11月遊日人數為562,600人次，按年升3%，相比10月22.8%、9月18.9%升幅，增幅明顯放緩；今年1月至11月則有37.5%升幅。觀光局表示，料與內地政府發出赴日旅遊警示有關。