各區設康建中心後可減醫療開支?　盧寵茂：20萬人參與料省27億

政府近年推動慢性疾病共同治理先導計劃（計劃），並在全港設立地區康健中心及康健站，惟包括沙田區和大埔區在內，仍有8區未設康健中心。新界東北議員陳克勤，今日（21日）在立法會大會質詢政府上述兩區康健中心的進度，以及有否就各區設康健中心後，專科、特殊病人等的數目和開支減少幅度，訂立績效指標。醫務衞生局局長盧寵茂表示將盡早落實大埔項目，沙田項目則於2021年10月獲區議會支持。他亦以20萬參與計劃人數為例稱，料可節省約27億元醫療開支。



中西區地區康健中心。（基層醫療署相片）

8區未設康健中心 含沙田、大埔

大埔康健中心選址在安邦路前大埔賽馬會泳池用地，當局計劃設立一座社區健康中心大樓。盧寵茂表示，政府去年9月在當區區議會檢視大樓的設施安排及服務設計，以確保切合社區需要及具成本效益。待方案確定後，工務部門將進一步檢視及規劃工程時間表，致力盡早落實。

盧寵茂指，康健中心投入運作之前，康健站會率先提供同類服務，令市民更早受惠。（資料圖片/黃浩謙攝）

至於沙田地區康健中心選址，他指暫定火炭山尾街的社區設施聯用綜合大樓，相關項目已於2021年10月獲沙田區議會支持。

盧寵茂又形容，康健中心投入運作之前，康健站會率先提供同類服務，令市民更早受惠。以大埔區為例，現時共設8個康健站，早前在宏福苑火災的善後工作中，即時調派護士支援臨時庇護中心醫療站，並統籌超過500名義務醫護人員即場提供醫療協助，以支援社區。

20萬人參與計劃 料節省約27億元醫療開支

陳克勤亦關注，各區設立康健中心後，涉及第二層及第三層醫療(即專科及醫院，以及特殊及複雜醫療)的病人數目和開支的減少幅度，詢問當局有否訂立績效指標。

陳克勤關注，各區設立康健中心後，涉及第二層及第三層醫療的病人數目和開支的減少幅度，詢問當局有否訂立績效指標。（直播截圖）

盧寵茂說，地區康健網絡是基層醫療體系的重要一環，發展基層醫療，可以延遲和減少人口老化下第二、三層醫療負擔。

他舉例，有本地大學研究團隊估算，參與計劃後6個月，糖尿病患者的平均糖化血紅素由7.8%降至6.8%等；又指以20萬參與人數為例，料長遠可預防大約9,000宗心血管疾病及11,000宗死亡個案，從而賺獲54,000個質量調整的壽命年，節省約27億元醫療開支。

盧寵茂亦舉例，計劃的三高篩查項目初見成效：截至去年12月17日，約有185,200萬名市民參與計劃，其中112,300人，即約六成已完成篩查；當中約48,000人，即約四成被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓或高血脂，並已進入治療階段，在政府資助下接受跨專業跟進。