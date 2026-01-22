去年3.1萬嬰兒出生創新低　2政界媽媽對$2萬津貼及「催生」有建議

政府2023年起推出組合拳鼓勵生育，包括發放2萬元新生嬰兒獎勵金等。不過根據入境處最新回覆，2025年全年出生登記數字為31,714宗，創歷年新低，對比10年前、即2015年共60,803宗出生登記，去年數目大幅跌近五成，只有1960年代初的三分一。



財政預算案下月出爐，外界關注政府新一輪鼓勵生育措施。政務司副司長辦公室發言人表示，政府正按計劃於2萬元獎勵金推出兩年後作出檢討，並會考慮各方意見。計劃推行至今已向61,758名申請人發放獎勵金，涉款12.35億元。



民建聯立法會議員林琳表示，作為過來人「不會因為2萬元生育」，建議政府提升長遠育兒支援服務，設立2萬元獎勵金的「退場機制」，確保資源運用得宜。新民黨立法會議員陳家珮贊成保留2萬元獎勵金，並提議採取累進式安排，第二名嬰兒可獲更多獎金。



2025年全年的出生登記數字為31,714宗，創歷年新低。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府推出2萬元現金獎勵 新生嬰兒人數谷底反彈 連升兩年

新生嬰兒數目自2017年起連續六年下跌，直至政府2023年推出「組合拳」鼓勵生育，包括向新生兒父母發放2萬元現金獎勵等。2023年及2024年出生數目連續兩年回升，分別錄得33,288宗及36,767宗。

去年新生嬰兒人數跌穿近65年歷史低位 僅及1963年的27.2%

根據入境處最新回覆，2025年數目回落至31,714宗，按年跌逾一成。對比10年前、即2015年共60,803宗出生登記，去年數目大幅跌近五成，是1961年以來新低，跌穿2022年32,501名谷低位，僅為1963年高峰114,600名的27.2%，不足三分一。

新民黨立法會議員陳家珮及民建聯立法會議員林琳均表示，適逢政府剛推出鼓勵生育措施，加上2024年龍年效應，出生數目連續兩年上升。隨着龍年過去，經濟復甦比預期慢，基層及中產均面對經濟壓力，導致生育率下跌。

2025年全年的出生登記數字為31,714宗，創歷年新低。（資料圖片／廖雁雄攝）

2萬新生嬰兒獎勵金應否持續？陳家珮倡累進式 第二名嬰兒獲更多

財政預算案下月出爐，外界關注政府新一輪鼓勵生育措施。陳家珮認同持續發放2萬元獎勵金，形容「這筆錢值得花費」，但強調要「用得精準」。她解釋2萬元無法直接推動生育，需靠其他元素配合，她並建議採取累進式安排，舉例第二名嬰兒可獲更多獎金，如此類推；又提議獎勵金可分期發放，因一次性獎金很快用畢，分期發放予人感覺「個心定啲，有人幫補奶粉錢、外傭錢」。

過來人林琳：不會因為2萬元生育 應設退場機制

林琳則認為，2萬元對鼓勵生育的成效不大，「我作為過來人，生過小孩，不會因為2萬元生育」。她說早前有調查發現父母最關注的並非金錢，而是教養支援措施，並認為政府應提升長遠支援服務，舉例改善母嬰健康院服務，為懷孕人士提供情緒支援；增加幼兒中心名額，為雙職家庭提供暫託服務等，增加市民對生育的信心。她說在政府未有新措施下，現階段保留2萬元獎勵金未嘗不何，但不同意獎金「加碼」，又提議設立退場機制，直至政府達成部份目標便取消獎勵金，確保資源運用得宜。

民建聯立法會議員林琳坦言作為過來人「不會因為2萬元生育」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不認同2萬元擴展至人才計劃家庭 林琳：拎完走咗咁點？

二人均不認同2萬元獎勵金擴展至人才計劃的家庭，陳家珮稱財政緊絀，期望資源用得其所；林琳亦質疑「個個過嚟拎完走咗咁點？啲錢唔係亂派」。

林琳又稱，現時涉及生育及育兒政策由不同政府部門負責，但缺乏協調，造成「這邊派發兩萬元，那邊卻削減2,500元（學生津貼）。」

二人同意，應組成由司長級統籌的工作小組處理生育政策，就議題進行研究，了解家長實際需要。

新民黨立法會議員陳家珮贊成保留2萬元獎勵金，並提議採取累進式安排，第二名嬰兒可獲更多獎金。（資料圖片／夏家朗攝）

陳家珮倡放寬政策 允單身女性接受人工生殖

除了現行鼓勵生育措施，陳家珮亦關注，目前只有合法夫婦而且女方通常是不孕，才可進行接受人工生殖、即試管嬰兒或體外受精（IVF），然而，隨着愈來愈多年輕人奉行不婚主義，部份單身女性想擁有下一代，卻只能到外國進行體外受精／試管嬰兒。

她提議修例放寬政策，向未能尋找合適伴侶的女性提供生育機會，又強調並非放棄傳統家庭一夫一妻的觀念，而是為解決生育率低的問題，希望社會多作討論。

政府：正按計劃於獎勵金推出兩年後檢討

2萬元獎勵金計劃自2023年10月25日開始接受申請，計劃為期三年。政務司副司長辦公室發言人回覆查詢稱，由計劃推行直至去年底，共錄得75,212宗出生登記，政府接獲62,225宗合資格申請，佔整體出生數目逾八成，並已向61,758名申請人發放獎勵金，涉款約12.35億元。

自計劃推出以來，政府收到不同意見。政府正按計劃於獎勵金推出兩年後作出檢討，並會考慮各方意見。發言人亦提及其他鼓勵生育措施，與居所有關的稅項扣除最高限額丶選購資助出售單位的優先安排、增加在職家庭津貼、增加幼兒中心名額和津貼等。