衝擊立法會案．上訴｜王宗堯稱到場送充電器　被囚6年2月屬過重

藝人王宗堯及前港大學生會會長孫曉嵐等14人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被判暴動罪等成，被判囚逾4年半至6年10個月。王宗堯等7人不服定罪或刑罰，案件今（16日）於高等法院進行上訴聆訊。上訴方指王到場送充電器只因純粹想幫人，沒意圖參與暴動，原審以6年半為起刑點作考慮過重。王最終被判囚6年2月。法官聽畢陳詞，並稱會在6個月內頒布決定。



7名上訴人，包括經審訊被定罪的3人：林錦均、吳志勇、王宗堯，及認罪的4人：畢慧芬、孫曉嵐、羅樂生及沈鏡樂。區域法院暫委法官李志豪早前判7人囚4年6個月，至7年10個月不等。除王及畢爭議暴動定罪及刑期外，其餘5人只爭議刑期。

王宗堯一向很關注社會運動。（Facebook：@gregory wong 王宗堯）

王宗堯被指參與2019年7月1日衝擊立法會的暴動，被判囚6年2月。(資料圖片)

認為王當晚行為不足構成鼓勵暴動

王宗堯由資深大律師蔡維邦代表，蔡指本案特別之處時暴動在下午1時許已發生，王在晚上11時才出現。影片只拍攝到王進入會議廳後將一袋物品交給他人，王攬了別人一下只是普通禮儀，不足以構成鼓勵暴動。

交充電器給記者 沒意圖鼓勵暴動

蔡指，原審並沒有推翻王在到達立法會前的證供，假如法庭接納其辯解，意味王到場有可能只是將充電器交給合法採訪的記者。他身處現場雖然魯莽，但他純粹想幫人，沒意圖鼓勵暴動。刑期方面，蔡指王沒有暴力行為或帶領角色，原審以6年半為起點太重。

控方指王明知當時已發出紅色警示

律政司代表周天行反駁，示威者當日下午開始衝擊立法會，王明知紅色警示已發出和警方即將清場，仍在此環境下進入會議廳的暴風眼位置，無論他現身多久，亦已參與了暴動，直指王送充電器一說荒謬。

量刑起點分野過於狹窄

代表孫曉嵐的大律師馬維騉爭議，原審將本案暴動定性為最嚴重一類沒有不妥，但以高中低區分罪責的量刑起點的分野過於狹窄。罪責最嚴重以7年為起點，最輕以6年半為起點，兩者僅相差6個月，馬認為每級別起刑點減3個月未能反映罪責之差。

孫在警方清場前才出現

馬力陳，孫在晚上11時許警方清場前才出現，她在會議廳逗留時間短，原審以6年半為起刑點明顯過重。馬建議以4至7年作為3種程度罪責的起刑點。

2019年7.1，大批示威者衝擊立法會，並在會議廳等進行大肆破壞。(資料圖片)

上訴庭3名法官認為是有史以來上最嚴重的一次暴動。(資料圖片)

法官指該暴動是史上最嚴重

在聆訊中，3名法官直言從未見過立法會被衝擊，示威者衝入立法會內大肆破壞，無可否認是有史以來最嚴重的一次暴動。

林未進入立法會 量刑不應考慮林離開後發生的事

上訴人林錦均是案中唯一沒有進入立法會的被告，他在下午曾以鐵馬撞擊立法會大門玻璃及運送物資，其後自行離開，他沒有參與佔領和破壞立法會。對於原審認為林的罪責屬於最嚴重，代表林的律師為原審官不應考慮林離開後發生的事，林不應被歸類為罪責最嚴重級別。

周天行認為量刑須考慮整體行為

周天行回應罪責起應點狹窄時指，原審已考慮個別被告的參與程度，量刑沒有出錯或過重。對於有上訴人指原審未考慮參與度低，周指暴動罪參與者是恃人多勢眾以暴力來達到目的，量刑時除考慮個人行為，也要考慮整體行為。

案件編號：CACC63/2024