元朗721事件　「白衣人」王志榮稱重審囚7年不公　獲批上訴許可

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，其中一名被指為「白衣人」的運輸工人王志榮，在第一次審訊時被裁定暴動及有意圖傷人罪不成立。律政司其後上訴得直，案件被發還重審，王被改判罪名成立，並遭判囚7年。他就刑期提出上訴，上訴庭今(20日)處理其上訴許可申請，彭官同意，王在律政司上訴得直，案件被發還重審後罪成，期間備受困擾，是否因此獲得刑期扣減，有可爭辯之處，遂就該些理據批出上訴許可。



上訴人王志榮，被控於2019年7月21日晚，在元朗西鐵站參與暴動及傷人。在首次審訊後，王於2021年被原審法官葉佐文裁定罪成不成立。律政司以案件呈述方式提出上訴，上訴庭於2024年裁定律政司上訴得直，案件發還原審考慮。案件重審後，葉官於2025年裁定王罪成，並以判囚7年為量刑起點，沒有刑期扣減，最終判囚7年。

上訴人王志榮在第一次審訊時，是唯一脫罪的被告，惟律政司上訴得直，他在發還重審後，被裁定罪成，判刑7年。(黃浩謙攝)

2019年7月21日，大批白衣人在元朗站襲擊市民。(香港01記者攝)

重審時提爭議說法荒唐

上訴方今提出多項上訴理據，包括王是初犯、審訊時節省法庭時間。惟彭官質疑，暴動和傷人控罪都是嚴重罪行，初犯不構成減刑理由。彭官亦質疑，辯方於審訊時就警方在王住所檢獲的波鞋，爭議「屬於」不等於「物主」，質疑說法荒唐，質疑辯方當時未有節省法庭時間。

重審被定罪受困擾是否可成減刑因素

此外，上訴方指王的妻子已因癌病去世，加上案發至今已6年，期間王備受困擾。王因律政司上訴得直，重審後被定罪，認為王應獲刑期扣減。彭官認為王妻去世屬個人情況，不構成減刑理由。但王因律政司上訴得直，重審後被定罪，期間備受困擾，而此情況是由原審法官犯錯引致，王是否因此獲減刑，有可爭辯之處，遂就該些理據批出上訴許可。

案件編號：CACC171/2021