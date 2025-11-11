協助中槍「健仔」等4人潛逃　情侶認妨礙司法公正　囚17及13月

一對情侶涉曾協助中槍「健仔」曾志健等4示威者潛逃，包括助他們到美國領事館尋求庇護，及安排地點讓4人匿藏。兩人今(11日)在區域法院承認妨礙司法公正罪，法官陳廣池判刑時指，2019年的暴動事件對社會造成巨大衝擊，黃藍色譜令社會深深撕裂，兩被告不可能不知其行為違法，考慮到現時政治形勢已不同，相信二人重犯機會微，判男被告入獄17個月，女被告則入獄13個月，希望他們痛定思痛後會守法，及不要再以非黑即白的目光看事情。



男被告余顯霖(27歲，的士司機)，及女被告吳淑慧(27歲，幼兒教育助理)，承認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他們於2020年10月至2022年7月13日期間，在港連同他人，作出意圖和妨礙針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓少年的刑事程序。

示威者曾志健於2019年10月1日參與荃灣暴動時中槍，事後被控暴動及襲警罪，他在等候審訊期間潛逃。（資料圖片）

案情指曾健成等人曾被安排到美國領事館尋求庇護，男被告余顯霖曾在附近地方把風。(資料圖片)

曾志健於2022年7月欲乘船往台灣時被捕。(余俊亮攝)

另一潛逃者馮清華亦與曾志健一同被捕。(余俊亮攝)

兩被告與4潛逃者不相識

辯方求情指，男被告是一名的士司機，女被告是幼兒教育助理，兩人均無均沒有案底，他們與4名潛逃者並不相識，兩人品性善良，入世未深，缺乏社會經驗，當時受社會氣氛影響犯案，現在已深感後悔，而且社會氛圍已完全改變，重犯的機會微乎其微。。

男被告夢想成的士司機

男被告的求情信亦提到，他在嶺南大學副學士畢業後，達成其兒時夢想成為的士司機，惟他被捕時正在接載外籍人士，他因無法把該乘客送到目的地並感到歉意，亦感激家人對他不離不棄。

官指被告有規模及計劃犯案

陳官判刑時指，此案是規模及計劃地妨礙司法公正，男被告曾在4人到領事館尋求庇護時負責把風，兩名被告又租用單位助4人藏匿，並為他們提供生活所需，又幫助他們逃到台灣，反映他們已搭通天地線。

若4人成功逃走是對法治的侮辱

陳官指出，2019年發生的暴動案件，對社會造成巨大衝擊，黃藍色譜深深撕裂社會，兩名被告不可能不知其行為違法，案情亦披露背後的動員，若4人成功逃脫，會對法治造成極大侮辱，亦衝擊公眾對司法制度的信心。

慨嘆年輕人被推上前線成炮灰

陳官續指，現時政治形勢已不同，相信二人重犯機會近乎零，慨嘆暴動時很多參與者被洗腦，人云亦云，幕後黑手把沒有機心、有政治理念的年輕人推向前線，令他們成為「炮灰」，承受終生痛楚，禍及家人。

望兩被告以後會守法

陳官指，男被告的角色較重，至少涉及4宗刑事案，且犯案時長達1年半，判他入獄17個月，女被告則入獄13個月，陳官盼望他們往後會守法，並對社會作出貢獻。

4名潛逃者均涉暴動或非法集結罪

案情指，4名潛逃者：馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓少年(下稱：該4人)均因涉及2019年反修例事件，被控暴動或非法集結等罪名，他們獲法庭保釋後，未有按時出庭，因而在2020年10月至2021年2月期間被通緝。

男被告曾協助把風

兩名被告是同居情侶，他們案發時夥同陳世德、葉豪等人，曾協助該4人匿藏於香港不同地方，並照顧他們起居。陳世德當時經營YouTube Channel「升旗易得道」，他曾安排該4人在2020年10月27日到美國領事館尋求政治庇護，以逃避面對刑責，余和葉負責在領事館附近把風，但計劃未有成功。

曾助4人安排匿藏地點及拍錄像

兩被告其後亦曾安排該4人匿藏在酒店及工業大廈等不同地方，又多次表示會安排該4人偷渡出境，又製作多段錄像，表達他們感謝該頻道的協助，及需要眾籌集資匿藏及偷渡費等。

兩被告的同夥原定於2022年7月安排船隻，讓該4人偷渡，4人付款後，同月13日往碼頭意圖坐船往台灣時被捕。

女被告認曾租用工廈單位作匿藏地點

兩名被告在2025年2月6及8日分別被捕，男被告警誡下保持沉默，女被告認曾租用工業大廈單位讓該4人匿藏。

案件編號：DCCC 1111/2025