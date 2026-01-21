南丫海難｜死因庭裁39人「非法被殺」　政府：海事處加強海上安全

南丫海難發生於2012年10月1日，事件有39人喪命。因死者家屬堅持，事隔13年終召開死因庭。死因裁判官周慧珠在今早（21日）先宣讀裁決裁定39名遇難者全部「非法被殺」。政府發言人指，政府十分重視事件，正密切留意死因庭裁決，海事處認真落實各調查報告內提出的切實可行建議，以加強海上安全。



2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海。（資料圖片／Getty Image）

政府發言人表示，正密切留意死因庭的裁決。事故發生後，警方隨即展開刑事調查，並於2012年拘捕「海泰號」船長黎細明及「南丫四號」船長周志偉。於2015年2月，周志偉被裁定一項危害他人海上安全罪；而黎細明被裁定39項誤殺罪及一項危害他人海上安全罪。

發言人續指，前海事處高級驗船督察黃鑑清及時任海事處助理處長蘇平治亦於2015年月被捕，並被裁定宣誓下作假證供及公職人員行為失當罪。蘇平治被判處16個月監禁（其後上訴得直，刑期改為4.5個月）；而黃鑑清則被判處15個月監禁。

根據「南丫四號」的圖則，均有注明要設水密門。(資料圖片)

政府表示，死因庭在2020年考慮是否召開研訊時，已裁定罹難者為「非法被殺」。 發言人續指，政府十分重視事件，事故後在不同層面進行調查。海事處認真落實各調查報告內提出的切實可行建議，以加強保障海上安全，避免類似事故再次發生。由於死因庭裁決仍未完結，政府會繼續審視相關判辭。