南丫海難裁非法被殺　即睇非法被殺是什麼？死因裁判官可判什麼？

南丫海難39人喪命，事隔13年終召開死因庭，經44天聆訊，死因裁判官周慧珠今早（21日）裁定39名遇難者全部「非法被殺」。一般而言，死因裁判法庭負責為若干類死亡個案展開研訊，確定死因及肇事情況，到底哪些死亡個案須向死因裁判官報告?非法被殺代表什麼？死因裁判官可裁斷什麼？一文看清。



2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海，包括趙炳全胞姊趙少琼。（資料圖片／Getty Image）

死因裁判官職權範圍是什麼？

．發出埋葬命令

．發出火葬命令

．批准免將屍體剖驗

．發出屍體剖驗命令

．發出檢掘遺骸命令

．發出命令將屍體運離香港

．命令警方調查死亡個案

．命令進行研訊

．批准切除及使用其死者部份器官

．簽發死亡事實證明書

死因裁判官可作裁斷例子是什麼？非法被殺代表什麼？

死於自然原因．疾病，例如癌症或心臟病發

職業病．因職業染病，例如石棉沉著病

倚賴藥物/非倚賴性的濫用藥物．過量使用毒品或其他藥物

出生時缺乏照顧．嬰兒出生時因未得到足夠照顧而死亡

自殺．跳樓

企圖墮胎/自我引發的墮胎．墮胎或企圖墮胎導致死亡

意外．意料之外或偶發的事件導致死亡，例如交通意外或工作時失足

死於不幸．合法的行為導致意料之外的死亡

合法被殺．因警務人員使用槍械自衛或防止他人受傷害而導致死亡

非法被殺．死者死於謀殺或誤殺

死於胎中．胎兒於出生前死亡

存疑裁決．證據不足，除「存疑裁決」外無法作出任何其他裁斷



非法被殺代表什麼？

非法被殺是英美法系概念，指當有人死因有可疑而需要法院召開死因庭聆訊死因，若有人被裁定為不合法被殺（非法被殺）則代表其致死案件涉及刑法，可能是謀殺、誤殺、殺嬰或危險駕駛引致他人死亡等。案件之後警方有權介入，又或因應死因庭的裁決而要重新調查已結案的個案，目的是收集足夠的證據以識別和起訴肇事者。

死因庭一般不會指出任何人需要為死者的死亡負責，而要令陪審團裁決某人為非法被殺，其舉證標準須毫無合理疑點。也就是說殺人是在沒有合理辯解的情況下進行。假若無法達至非法被殺的標準，就要在平衡死於意外或死於不幸之間去選擇。

20類須予報告的死亡個案是什麼？

．醫學上未能確定原因的死亡

．死者死亡前14日內並無得到診治(死亡前已被診斷為有末期疾病的患者除外)

．意外或受傷導致的死亡

．罪行或懷疑罪行導致的死亡

．施用麻醉藥導致死亡，或在接受全身麻醉期間死亡，或死亡在施用全身麻醉藥後24小時內發生

．手術導致死亡，或死亡在大型手術後48小時內發生

．職業病導致死亡，或該人的死亡與其現時/以往的職業有直接/間接的關聯

．死於胎中的個案

．孕婦在產嬰/墮胎/流產後30日內死亡

．主因不明的敗血症導致死亡

．自殺身亡

．受官方看管時死亡

．在具有逮捕或拘留的法定權力的人履行職責的過程中死亡

．在政府部門的處所內死亡，而該部門的公職人員有法定的逮捕和拘留權

．法例指定的某類精神病人在醫院或精神病院內死亡

．在私營照料院所內的死亡(除死者之前已被診斷為患有末期疾病、死者死亡前14日內已得到診治及死者死於自然原因外)

．殺人罪行導致的死亡

．施用藥物或毒藥導致的死亡

．受虐待、飢餓或疏忽導致的死亡

．在香港境外的死亡，而屍體被運入香港

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒被撞後2分鐘內沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

案件編號：CCDI-1075-1113/2012