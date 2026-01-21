城大逾10走堂學生聲稱被罰企一小時 校方否認：學生自選站立觀察
撰文：賴卓盈
出版：更新：
有城市大學學生近日在社交平台發文，稱因開學第一周缺席課堂，即「走堂」，第二周上課時，10多人被教師要求罰站一小時。事件引起討論，有網民質疑相關行為是否構成體罰。
城大回覆查詢指，當日為課程第二次課堂，需要按照首堂教學內容進行課堂活動，因此當時教職員要求無出席第一次課堂的學生，從旁觀察其他同學進行課堂活動，強調是學生自行選擇站立觀察，該名教職員並沒有要求學生「罰站」。
學生第一周課程「走堂」 聲稱有十多被罰企
該名城大學生指，相關課程名稱為「Music for film」，為城大「精進教育科目」（Gateway Education）之一，即通識課。該名學生指，由於他沒有出席第一周的課程，被要求罰站一小時，除他之外還有十多人一同被罰。
事件引來網民討論，有人質疑相關教職人員的處理是否恰當，亦有人質疑相關行為是否構成體罰。
城大：教職員要求走堂學生從旁觀察同學進行課堂活動
城市大學回覆查詢指，經校方向教職員了解事件後，當日為該課程第二次課堂，需要按照首堂教學內容進行課堂活動。因此，教職員請未有出席第一次課堂的學生，從旁觀察（observe） 其他同學進行課堂活動。學生們自行選擇站立觀察，了解課程進度。該名教職員並沒有要求學生「罰站」。
