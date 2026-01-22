宏福苑火｜前區議員姚鈞豪稱遭冒認發言 今晚到大埔警署報案
撰文：賴卓盈 羅日昇
政府早前向宏福苑居民派發問卷，就大火善後問題徵詢意見。大埔宏福選區前區議員姚鈞豪今（22日）在社交媒體發聲明指有人冒認他在居民群組發言稱「我哋今日要面對咁困難嘅情況，係因為政府政策出咗問題。」，隨後則有人附和指政府必須原址重建。姚鈞豪表示，從沒發表相關言論，強調從來也認為應由居民自己選擇不同的方案，並在今晚9時到大埔警署報案。
姚鈞豪今發聲明，稱有人在宏福苑居民群組中冒充他的身份。他貼出一張來自宏福苑處理善後關注組的WhatsApp對話截圖，該名冒認人士稱「我哋今日要面對咁困難嘅情況，係因為政府政策出咗問題，至令我哋居民要硬食今次咁沉重嘅後果。」
有人隨後指一定要原址重建，稱是最划算的方案，不介意等久一些。發文者批評該名人士在居民群組中，煽動居民跟政府爭取更多好處，令街坊感到困惑。
姚鈞豪指，他從來沒在任何群組發表相關言論，稱希望由居民自己選擇不同的方案，不清楚這群人士偽造對話的目的。
姚鈞豪晚上到大埔警署報案 稱從沒加入相關居民群組
姚鈞豪今晚9時到大埔警署報案，他受訪時稱，因較早前得悉有宏福苑居民被冒認，於是在上網搜尋自己的名字，果然發現有人冒認自己，該人疑煽動居民不要接受政府提出的補償方案，並強推原址重建。
姚鈞豪強調，從來沒加入該居民群組，亦沒講過類似說話。他說不會主張指定方案，只認為政府要理解居民需要才制定合適方案。他又指，不會揣測對方目的，但認為該行為試圖孤立支持原址重建的街坊，令人覺得居民貪得無厭。
他懷疑該圖片屬偽造，又指相片內標示其他居民的名稱，估計他們同樣被冒認，他稱日後會多加提醒市民，切勿輕信網上言論。
