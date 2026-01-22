私樓單位天花驚現「大窿」　揭樓上裝修鑿穿地板　屋宇署勒令還原

屋宇署指，早前有私人住宅單位在裝修時，鑿穿浴室的地台樓板，署方即時要求承建商停止工程，並要求相關業主按照批准圖則，將受影響部分恢復原狀。屋宇署會繼續跟進相關個案，如有足夠證據，會對涉事承建商提出檢控或進行紀律處分。



有疑為受影響住戶於1月初在社交媒體上發文，指其樓上每天滲水，更一度「嚴重到好似落雨」。其樓上住戶之後裝修，卻鑿穿地板，導致水泥碎跌落，「成舊石屎壓到假天花變嗮型，石屎碎跌到成個廁所都係！」

該名住戶其後查詢樓上工程公司負責人，對方指會處理，又指「樓上嘅事唔需要同樓下交代，樓下冇權監督樓上點做。」

樓宇結構無明顯危險 涉事承建商須停工

事件最終由屋宇署出面處理，署方指經過視察之後，發現整體樓宇結構沒有明顯危險。署方要求涉事承建商停止工程，並向業主發出命令，按照批准圖則將受影響部份恢復原狀。屋宇署會繼續跟進個案，如有足夠證據，會對涉事承建商提出檢控或進行紀律處分。

署方指，根據《建築物條例》第40(2B)條，任何與建築工程直接有關的人士（包括業權人），如進行工程方式導致任何人受傷或任何財產損毀，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款一百萬元及監禁三年。