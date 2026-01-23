醫委會又改革會徹底嗎？消息稱或強制醫生進修　難設處理投訴時限

政府計劃修訂《醫生註冊條例》改革醫委會，改善處理醫療投訴機制。據了解，醫務衞生局近日諮詢持份者提出改革三大方向，包括加快處理投訴效率、修改醫委會組成及提升業界質素。目前，現時醫委會以紙本文件記錄投訴，據悉政府計劃全面電子化，方便監察，但認為難以制訂處理案件的時間目標，另外，局方希望專科以外的醫生亦要強制持續進修。



香港醫學會會董會表示，男童黎遠建個案拖延16年屬個別事件，但反映醫委會制度問題嚴重。（資料圖片）

雙非嬰出生後腦癱案拖延15年未作聆訊，醫委會更一度因秘書處「未能解釋」拖延多年理由決定永久終止研訊，引發再一次改革醫委會的探討。醫衞局目標是盡快在今年上半年向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案，以期加強醫委會的公眾問責性及強化投訴處理機制。

雙非嬰出生後腦癱案風波，涉及的不僅是單一個案是否程序不公，而是整個醫療監管體系從組織結構、運作制度到執行程序，或隱或現存在系統性失靈，需要進行一次刮骨療毒式的徹底改革。醫委會「又」改革，會真的加強公眾問責性及強化投訴處理機制嗎？

醫衞局提改革三大方向

據了解，醫衞局局長盧寵茂近日約見持份者，包括上周五與病人組織會面，亦已約見醫學會、香港公共醫療醫生協會等。

據悉局方在會上未有交代詳細改革方案，但有提及修例涵蓋三大範疇，包括改善處理投訴的效率及透明度；修改醫委會的組成；其他提升業界質素措施，例如強制持續醫學進修。

據悉醫委會文件將全面電子化

醫委會秘書處目前以紙本記錄病人投訴，有機會遺失或遺忘處理。據了解，局方計劃文件走向電腦化，方便監察處理時間，同時避免遺忘。不過，現階段局方認為難以釐訂完成處理案件的時間目標，包括是否以三年為限。

或強制醫生持續進修

目前除了專科醫生需要強制進修，其他醫生並不涵蓋。據了解，當局希望所有醫生都要強制進修，惟目前仍需要收集數據，例如活躍執業的醫生人數，畢竟部份醫生是「雪藏牌」，難以計劃5 至10年後相關進修需求。

社區組織協會幹事彭鴻昌（左）建議局方參考英國醫委會的機制，由專責調查員調查投訴。圖為彭鴻昌與雙非嬰出生後腦癱案事主的父母出席醫委會聆訊。（資料圖片／廖雁雄攝）

彭鴻昌建議參考英國 設獨立審裁處

關注醫委會運作的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，他建議局方參考英國醫委會的機制，由專責調查員調查投訴，完成後將調查報告交由初級偵訊委員會一名業內及一名業外委員，決定是否需要進行紀律研訊。

參考英國機制，醫委會可設立獨立審裁處，醫委會委員不能出任成員，改由一名具法律背景人士擔任主席，加上一名業內及一名業外成員進行研訊，增加公信力。至於醫委會組成方面，他認為需要增加業外委員比例及加入其他公營醫療機構代表，例如是第三間醫學院的代表。他稱局方主要聽取與會者意見，未有詳細回應。

有醫委會委員稱尚未收到會面通知

醫委會成員之一、業外代表的林志釉表示，醫衞局原本邀請他出席上周五與病人組織會議，卻臨時通知他毋須出席，因局方會安排另一場與醫委會委員的會議，但日期時間未定。