繼父涉非禮並圖姦繼女　事主洗澡後衣服不見了　回房更衣遭性侵

繼父涉嫌三度非禮未成年繼女，其後更涉企圖強姦，他否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及企圖強姦等共4罪。案件今（22日）於高等法院開審，庭上播放女事主X的錄影會面，她稱被告以「媽咪叫我監住你」為由，要求與她同浴，之後兩次事件，她都在洗澡後發現衣服不見了，被告叫她到房間更衣，期間被告以檢查她的下體是否洗得乾淨為由而侵犯她。



被告C.C.P被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項非禮罪及1項企圖強姦罪，指他於於2021年9月至2023年8月期間的某日，在香港新界天水圍某單位，非禮及企圖強姦年齡在13至15歲之間的女童X，以及對她作出嚴重猥褻作為。

被告CCP否認非禮及圖姦繼女，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

承認事實指，事主X在2008年4月於香港出生，其父母在2022年正式離婚，母親與被告為同居男女朋友關係，在2023年結婚。

要求共浴稱X母要求

庭上播放事主X的錄影會面，X以叔叔稱呼被告。她指出首次事發於家中浴室，她把更換的衣物放在洗手盤旁邊，其後被告走進浴室要求「一齊沖」。X問為何時，被告答：「媽咪叫我監住你。」X稱，當下感到奇怪，因為其生父也不會要求一起洗澡，她與被告關係亦不算親密，不理解母親為何會准許。

第二次共浴幫X洗下體

X指，第二次事件與首次雷同，被告同樣要求一起沐浴，惟他以X「洗得唔乾淨」為由，幫X沖洗下體，期間用手指插入其下體。X當時表示很痛，惟被告回應指：「係痛左啲，但要洗乾淨。」

被告入房要求檢查下體

她洗澡後，發現本身放在洗手盤旁的衣物不見了，被告著她到房間更衣，惟被告之後入房，稱要檢查她下體是否洗得乾淨。X於是躺在床上，但感到被告用舌頭舔其下體。

第三次事件同樣洗澡後衣服不見了

X指，第三次事件發生在被告房間，當日她洗澡後再次發現衣服不見了，被告讓她到其房間更衣。被告再次要求檢查她「洗得乾唔乾淨」，她遂趴下讓被告檢查，其後感覺「有嘢吱左喺下體」，並覺得疑為男性性器官在她的下體附近並想插入。

指被告曾嘗試幾次

X憶述，她當時表示「好痛」，被告表示：「唔搞住。」但又再嘗試幾次。其後被告表示：「睇緊洗得乾唔乾淨。」她感到有液體碰到其下體，被告有用紙巾幫她清潔。X稱感到不適。

告知學校姑娘揭發

X稱，她其後與學校的「姑娘」會面，提及因母親沒有守秘密，故不喜歡母親。「姑娘」追問下，X向她概述事件，並由「姑娘」轉告學校及揭發事件。

案件編號：HCCC182/2025