BLACKPINK演唱會周六開騷　快閃店排長龍　居澳粉絲專程回港捧場

【BLACKPINK香港演唱會】韓國女團BLACKPINK明日（24日）起一連三日在啟德體育園舉行演唱會，園區內到處也張貼了海報，亦有餐廳內外均增添了BLACKPINK布置，加上體育園內設有兩間快閃店售賣BLACKPINK的周邊產品，吸引大批粉絲排長龍輪候搶購，雖然尚未開騷，現場氣氛已十分熾熱。



移居澳洲的粉絲陸小姐喜歡BLACKPINK已有5年，今次專程回港看演唱會。她原本在尾場才會入場，但今日亦特地前來搶購偶像周邊紀念品，以防演唱會當日已售罄。她花了約3,000元買了一些周邊商品，包括一件粉色與黑色配搭的外套，即買即着。她笑說雖然商品價錢稍貴，但由於是正版，所以也值得。



體育園區內到處也有BLACKPINK演唱會海報。（洪戩昊攝）

位於中庭的快閃店。（洪戩昊攝）

中庭的快閃店雖然排起人龍，但流動得很快。（洪戩昊攝）

ROSÉ的專賣店的人龍甚至比中庭快閃店更長。（洪戩昊攝）

啟德零售館2有兩個快閃店，其中一個位於中庭。雖然排起人龍，但流動得很快。不少人「掃貨」後即拿着戰利品興奮拍照，居於澳洲的粉絲陸小姐是其中之一，她買了外套後更即時拆開，即買即着。她稱喜歡BLACKPINK已有5年，今次專程因演唱會回港支持偶像。

陸小姐稱，原本在尾場才會入場，但今日亦特地到場買紀念品，因憂心演唱會當日會售罄。她表示雖然商品價錢稍貴，外套索價約千元，但由於是正版，所以也值得。

有粉絲在兩間快閃店合共花費近3,000元買偶像周邊

另一間快閃店則是BLACKPINK其中一位成員ROSÉ的專賣店，其人龍甚至比中庭快閃店更長；現場告示亦顯示，有不少商品已售罄。其中一名粉絲郭小姐同樣指，今日特地到場掃貨，免得心儀的周邊商品售罄。她在兩間店合共花費了近3,000元，戰利品以衣物為主。

有餐廳增添BLACKPINK布置 推限定粉紅漢堡

除了快閃店外，亦有餐廳內外均增添了BLACKPINK布置，令現場更有氣氛。餐廳「三月見」門外放置了BLACKPINK成員的紙版公仔，餐廳內亦貼滿BLACKPINK成員照片。餐廳老闆張先生指，餐廳特地設計了BLACKPINK布置以配合氣氛，亦特地為演唱會推出了限定的「粉紅泡泡漢堡」。

不過，由於演唱會於晚上6時30分開場，張先生指，相信只有午餐時段可受惠「BLACKPINK演唱會經濟」效益，所以他預計生意額不會特別高，而以往體育園有節目時，生意額會是平日的一至兩倍，估計今次相若。