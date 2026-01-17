強制舉報虐兒條例1.20生效　孫玉菡料舉報增　支援服務專隊已運作

《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二（20日）正式生效，指明25類專業人員為強制舉報者。勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）參考海外經驗，可預見舉報數字會增加，而已成立的6隊「保護兒童支援服務」隊伍也已開始運作，預計將支援約4萬人次，主要提供輔導和支援服務。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/廖雁雄攝）

增兩間緊急宿位中心 提供96個緊急宿位

孫玉菡今早在電台節目中表示，當局已準備充足的資源，包括新增兩間緊急宿位中心，合共提供約96個緊急宿位，預計能夠幫助超過380名兒童。

孫玉菡指，政府近期做了大量宣傳推廣，希望加深社會對舉報虐兒的認識和接受程度。他強調，已成立的6隊「保護兒童支援服務」隊伍也已開始運作，預計將支援約4萬人次，主要提供輔導和支援服務。

《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二（20日）正式生效，指明25類專業人員為強制舉報者。（資料圖片）

已推強制舉報者指南和「決策流程圖」

為協助專業人員判斷是否需要舉報，政府推出了強制舉報者指南，並且提供了一個「決策流程圖」，以清晰講解相關法定要求。孫玉菡形容條例的正式實施猶如「自己個仔出世」，強調這項政策經過長時間的籌備，並且是對過去一些令人震驚的虐兒個案的直接回應，期望此法能為兒童帶來更安全的未來。

孫玉菡指出，參考海外經驗，可預見舉報數字會增加，專業人員在面對懷疑的虐兒個案時可以依據電子決策流程圖進行判斷。他重申，若懷疑有嚴重虐兒情況發生，必須依法舉報。