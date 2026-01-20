4月大男嬰疑受虐｜兩任外傭涉虐兒被捕　重案組接手跟進

一名年僅4個月大的男嬰懷疑受虐，腦出血抽搐、身上有瘀傷，做開腦放血手術後，留醫兒童深切治療部。男嬰父親盧先生向《香港01》透露，警方翻查住所閉路電視後，懷疑兒子曾遭外傭大動作搖晃及叉頸。



警方回覆查詢時表示，1月18日接獲報案，指發現一名約4個月大的男嬰，在上水一單位內受傷，懷疑他曾被不恰當對待。經初步調查後，人員拘捕兩名外籍女子（28及45歲），涉嫌「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查，案件交由大埔警區重案組跟進。



盧先生稱，被捕28歲菲律賓籍女子為其現任外傭，45歲印尼籍女子則為其前外傭。他形容該名45歲前外傭「係我哋朋友」，有時會到訪探望男嬰，相信她「完全唔關事」。



4個月大男嬰「細波」，疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

受虐男嬰暱稱「細波」，爸爸盧先生接受《香港01》文字訪問，指1月18日凌晨約1時半飲奶期間「無反應」被送往北區醫院。醫生初步檢查發現他有腦出血，並有抽搐跡象，身上亦有瘀痕，安排將他轉送沙田威爾斯親王醫院。「細波」在當日清晨約5時抵達威院後，入住兒童深切治療部，翌日下午因情況嚴重，要要接受緊急手術，清除腦內血水。盧先生指，兒子手術後暫時情況穩定，但仍要進一步觀察及留意腦部會否再出血。

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

盧先生表示，威爾斯親王醫院的醫生接到「細波」的個案後，已於1月18日下午報案，警方調查後懷疑家傭曾經粗暴對待「細波」，遂展開拘捕。

盧說其一家已非首次聘請外傭。涉案外傭於去年8月入職，平時「表現其實不錯」，與盧先生一家關係亦很好。外傭被捕後，他至今未能接觸到對方，否則「我都想問佢」為何要如此虐待僅4個月大的「細波」。

他又說，「細波」被涉案外傭虐待至腦出血，「如果淨係告佢（外傭）虐待兒童，一定過輕。一個手無寸鐵嘅BB係唔識反抗，唔識出聲，俾佢咁樣對待，係謀殺。」

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

現時「細波」仍然在醫院留醫，盧先生表示，「我哋最擔心嘅係BB能否康復」，愛兒日後會否出現後遺症仍是未知之數，有待醫生進一步觀察及與家長商討孩子的治療安排。他亦在社交平台發帖，希望喚起公眾關注「細波」的案件，及提醒家長留意家傭是如何對待小朋友，同時希望各界為孩子「集氣」，讓他可以早日度過難關。