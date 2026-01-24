今日新聞8分鐘｜陳家珮灣仔逆線行車致歉｜荃灣4工人街頭群毆被捕

佐敦華豐大廈店舖天花塌石屎 男顧客「中頭獎」受傷

佐敦彌敦道298號華豐大廈一店舖，有石屎塌下傷人。今日（23日）下午約4時10分，據報大廈一間地舖雜貨店天花有石屎剝落，面積大約25乘15厘米，擊中一名65歲男顧客，其頭部流血，傷口約3厘米長，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場所見，雜貨店地上遺下多塊石屎碎片，天花剝落的位置則露出鋼筋。警員圍封受影響位置調查。屋宇署回覆《香港01》查詢表示，樓宇整體結構沒有明顯危險，有關業主代表已按屋宇署人員指示，安排註冊承建商盡快進行修葺工程。

理大教授被指收學生送贈茅台及冬蟲夏草 校方：已按既定程序處理

社交平台Threads近日流傳一段影片，指理工大學一名電機與電子工程學系教授懷疑收受利益。影片顯示一名操普通話男子，與另一名稱呼為「老師」的男子交談，其間該男子向「老師」表示送贈兩支茅台酒及冬蟲夏草，形容是小小心意，着其「一定要收下」，又說「我和家人很感謝你帶我學到了」。片中的「老師」亦以普通話回應說，「你這個東西我真的不好帶回去了啊，你要不這箱子借我」，引起有教授懷疑收賄的爭議。

記者今日(23日)下午到理大涉事教授的辦公室查詢，對方僅稱「正在開會」，未有正面回應，並要求記者聯絡校方查詢。不過，他回應其他傳媒時表示「我這個禮物還給學生了」。理大回覆查詢時指，已按既定程序處理，並強調一向重視員工誠信操守。

MMA混戰｜荃灣工人街頭群毆 揮拳起腳打到出馬路 4人被捕

今日（23日）上午約9時06分，警方接獲報案指，約20名裝修工人在荃灣馬角街一停車場出入口爭執，期間有人受傷。人員到場後，在停車場出入口一帶發現多人在場爭執，在現場拘捕4名男子，涉嫌在公眾地方打鬥，其中1名男子報稱受傷，由救護車送往仁濟醫院治理。

網上流傳一段片段，可見多名穿著工作服及戴安全帽的工人最初在停車場出入口爭執口角，其後情緒激動，繼而動武，互相推撞拉扯、甚至拳打及起飛腳，更一度打到出馬路中心，場面非常混亂。

新民黨陳家珮灣仔逆線行車 向市民致歉認錯反省 警方跟進事件

新民黨立法會議員陳家珮今天（23日）在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台「公審」。她深夜在社交平台Facebook撰文，指「向香港廣大市民致歉」。她承認早上約八時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，「本人為此事深感歉意，並會作出反省」，承諾日後嚴謹端正遵守規則。警方表示留意到互聯網流傳有關片段，港島總區交通部正跟進事件。

陳家珮接受《香港01》訪問時承認是短片中的涉事司機，解釋當時正趕時間開會，但有消防車停泊在附近，她為免妨礙消防員工作，因此才逆線行駛至停車場。她承認「觀感一定係唔好」，但強調是在肯定安全的情況下才有此舉措。

中央軍委副主席張又俠 涉嫌嚴重違紀違法被查

據國防部消息，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

大興邨斬人｜鄰居憶施援經過染晒血 指疑犯曾坐樓梯指罵事主女兒

屯門大興邨今早（23日）發生持刀傷人案，樓上樓下兩住戶疑因冷氣「倒汗水」問題積怨，樓下一家去年遭樓上住戶鑽穿天花淋尿及煙灰水後，有人今早疑趁樓下父女出門時，以菜刀斬傷他們，埸面觸目驚心。

《香港01》記者今午再重返現場，有鄰居憶述案發時出門施援，因女事主求救而令自己衣衫「染晒血」，又提及疑犯曾經故意坐在樓梯，等事主女兒出門上學時罵對方；而涉事兩戶發生爭執後，雖然相關樓層早已因有可疑人出現，特別安排保安員每小時巡邏，但仍發生血案，有鄰居感到擔心。

巴士安全帶新例1.25起生效 安全帶壞點算、可否齋企？ 一片看清

【安全帶法例/巴士/扣好帶】巴士安全帶新法例1月25日正式生效。乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。不過法例細節多多，部份人或對部份細節有疑惑。《香港01》參考運輸署回覆，整合多種常見情況，一片讓大家看清安全帶壞了如何是好、甚麼情況下可解扣、小朋友是否需要扣、車長接獲舉報又會如何處理等。

濟南下「暴雨梨花針」 落地有聲如撒味精 網民笑稱：要穿防彈衣

山東濟南近日迎來一場「長得不一樣」的降雪，不少眼尖的市民發現，這次飄落的雪花並非常見的六角形，而是細細長長的針狀冰晶，外觀彷彿武俠小說中的「暴雨梨花針」，也有人笑稱「像天空在撒味精」，特殊景象迅速引發網路熱議。