食環4職員取締大圍無牌老小販爆衝突　指屢勸不改　網民反應兩極

一名年約70歲老婦上周五（23日）晚上在港鐵大圍站B出口擺檔賣花，其間有食環署職員對無牌小販採取執法行動，欲充公其貨品，老婦反抗掙扎，被四名食環署人員按在地上，直至警員抵達始將她帶回警署，過程被拍攝放上網。事件引起圍觀者市民不滿，質疑食環署職員是否有權力，以武力強行對付無牌小販。



食環署上周六晚（24日）回覆查詢指，過去兩個月收到27宗投訴該處無牌小販的活動，署方曾多次警告涉事老婦阻塞通道，但她屢勸不改。執法期間，該小販情緒激動，拒絕合作，不斷揮動手足掙扎並嘗試離開現場，人員惟有報警求助，並「採取行動控制其過激反應」。食環署強調，會盡量「彈性處理」年邁的無牌小販，但對無牌販賣黑點，需要執法行動。



有網民批評食環署欺善怕惡，欺壓老弱，「個呀婆犯法係人都知，但明顯係執法人員執法手段有問題」；不過持相反意見也不少，「好明顯呢個阿婆屢勸不聽」，「阿婆真係有光環」，。



一名年約70歲老婦上周五晚（23日）在大圍港鐵站B出口擺檔賣花，其間有食環署職員採取執法行動，一度將婆婆壓倒在地下，直至警員抵達始將她帶回警署。(threads/wmattttt)

食環署職員在地上從後捉緊 老婦叫嚷「（我）七八十歲」

有網民上周五晚（23日）在threads發帖，稱目睹一名年約70歲老婦在大圍站擺檔賣花，其間有4名食環署職員執法，一邊收走她的貨品，一邊勒着其身體大叫「冷靜」，她和一名食環署職員都跌在地上。

從發帖者的影片可見，一名食環署職員以坐姿從後捉緊已經倒地的老婦，其間她情緒激動及多次掙扎，並叫嚷「（我）七八十歲」。另有兩名食環署職員嘗試捉住她雙手。大批市民圍觀，質問食環署職員「其實你報警做咩？」、「有人性就放咗佢啦」。

在場人士質問職員是否有權力強行拘留市民

發帖者引述職員當時稱，稱將老婦壓着，原因是已經報警，以免她離開。在場人士曾問職員是否有權力以武力強行拘留市民執法，職員沒有回應。發帖者又說，擔心老婦不了解自己的法律權益，而且大圍站平時沒有擺檔，相信是臨近農曆新年，婆婆想做小生意。

食環署：老婦阻塞通道引起環境衞生問題

食環署回覆指，事涉地點為大圍港鐵站B出口，屬人流絡繹不絕的無牌小販黑點，署方單在過去兩個月已收到27宗投訴該處無牌小販的活動，因此有需要採取執法行動。

食環署指，昨天行動中發現一名無牌小販多次在該處擺賣，不但阻塞通道，亦引起環境衞生問題，過去已曾被人員多次警告但屢勸不改，故此需要執法。其間該無牌小販情緒激動，拒絕合作，不斷揮動手足掙扎並嘗試離開現場，人員惟有報警求助，並「採取行動控制其過激反應，以免對其自身或其他人造成傷害，並阻止其離開」。

食環署人員及後與警方將該名小販帶返警署，並控告其無牌販賣及在公眾地方造成阻礙。本署亦檢取了該名小販共23公斤貨物作為證物，包括花盆植物、鞋油等物品。

警員到場將老婦帶返警署 協助部門進行調查

食環署強調，會盡量「彈性處理」年邁的無牌小販，但針對一些人流絡繹不絕的無牌販賣黑點，仍有需要採取有效的執法行動，以維持地方清潔、保持街道暢通及保障其他街道使用者的權利。

警方回覆查詢時指，周五晚10時23分接獲食環署職員報案，指在大圍港鐵站外進行執法行動時，一名69歲婦人拒絕合作，遂尋求警方協助。人員到場後，該名女子被帶返警署，協助部門進行調查。

網民熱衷討論，有人質疑對待手無寸鐵長者，是否應動用這個程度的武力；又指大圍站外面也有不少無牌小販賣冒牌衫，「不見警察捉？搞個阿婆？」；「個呀婆犯法係人都知，但明顯係執法人員執法手段有問題」、「拉人都唔可以過份使用武力啦嘛」。

不過並非一面倒，不少網頁支持執法，指影片與事實有出入，有人指「食環署通常都會係先勸喻離開，好明顯呢個阿婆屢勸不聽」；「留言有人話每日都見到個阿婆係（喺）度，就擺明勸喻多次都唔聽」；「阿婆真係有光環」，指她婆踢人，「冇人壓住佢」。